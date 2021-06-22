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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması

22.06.2021 17:03
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile ilgili yapılacak reformun, Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacağını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKE) ile ilgili yapılacak reformun, Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacağını söyledi.

Özkan, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, bugün Genel Kurulda görüşülecek Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile ilgili bilgi verdi.

Kanun teklifinin uzun müzakereler sonucunda, ilgili tarafların katkısıyla, diğer siyasi partilerle görüşmeler ve müzakereler sonucunda olgunlaştırıldığını belirten Özkan, çoğulcu ve katılımcı anlayışla Genel Kuruldan geçerek yasalaşacağına inandığını anlattı.

Adalet Komisyonunda da 4. Yargı Paketi'nin görüşülmesine bugün başlandığını hatırlatan Özkan, milletin beklentisi ve çağın ihtiyaçları çerçevesinde hazırlanan pakette, kadına karşı şiddeti önleyecek etkin düzenlemelerin yer aldığını bildirdi.

Özkan, uzun zamandır planlı ve programlı şekilde yalan yanlışla, genel müdürlerin, bakan yardımcılarının pek çok kurumdan maaş aldığına ilişkin iddiaların sürekli gündeme getirildiğini ifade etti.

CHP'nin hem milletvekillerinin hem de yayın organlarının gündeme getirdiği "Genel müdüre 15 maaş, danışmanına 5 maaş" gibi yalan yanlış haberlerin milletle Cumhur İttifakının gönül bağını yıkmaya yönelik olduğunu ifade eden Özkan, "Bu yalan dolan siyasetinin milletimiz karşısında hiçbir değeri yok. 1581 sayılı Kanunun 3. maddesinde kooperatifler, bölge birlikleri ve merkez birliği tarafından kurulan şirketlerin sadece birinden ücret ve huzur hakkı ödenebileceği açıkça ifade ediliyor. Bu kadar açık ve net düzenlemeye rağmen oluşturulmaya çalışılan bu heyula, yalan dolan siyasetini kınıyor, nefret ediyoruz ve milletimize şikayet ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Özkan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın milli güvenlik sorunu olduğu" yönündeki ifadelerini de lanetlediklerini ve telin ettiklerini söyledi.

CHP'den yapılan MKE Kanun Teklifi ile ilgili eleştirilerin anımsatılması üzerine Özkan, "Bay Kemal, sürekli, Türkiye'nin destan yazan silahlı kuvvetlerinin yerli ve milli savunma sanayi teknolojisiyle donatılmasına karşı çıkıyor. MKE ile ilgili yapılacak reform, Türkiye'nin savunma teknolojisinde dünya devi olmasını sağlayacaktır. MKE'nin daha hızlı çalışmasını, daha verimli teknoloji üretimini sağlayacaktır. Onlar rahatsız olmaya devam etsinler, biz güçlü Türkiye idealine ulaşmaya, Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üstüne çıkarmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

Özkan, Meclisin ne zaman tatile gireceğine ilişkin soruya "parlamentonun yoğun bir gündemi olduğu" cevabını verdi.

Bu yasal düzenlemelerle ilgili takvim çalışmasının devam ettiğini aktaran Özkan, RTÜK'e üye seçimi, 4. Yargı paketi, Plan ve Bütçe Komisyonunu ilgilendiren 30 maddelik kanun teklifi, turizm ajansıyla ilgili kanun teklifi ile Hayvan Haklarını Koruma Kanun Teklifini tatil öncesi görüşmeyi planladıklarını bildirdi.

Özkan, bu düzenlemeler tamamlanırsa Meclisin en erken 15 Temmuz'da tatile gireceğini; tamamlanamazsa Meclisin bir müddet daha çalışabileceğini kaydetti.

Özkan, bir başka soru üzerine, hayvan haklarını koruma konusunda hem hukuk hem maliye hem de yerel yönetimler açısından etraflı bir değerlendirmede bulunarak ideal bir düzenleme yapmayı düşündüklerini açıkladı.

"Yasal düzenleme neyi emrediyorsa"

"Bir gazetecinin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve OHAL Komisyonuna bazı isimler verdiği ve bu kişilerin görevlerine geri döndüğü" açıklamasıyla ilgili bir soru üzerine Özkan, "Türkiye, anayasal bir hukuk devleti olarak, yasal düzenlemeler neyi emrediyorsa, devletin hem yargısı hem idari makamları hem de oluşmuş olan komisyon çalışmaları bu yasal çerçevede hayata geçmektedir. O onu dedi, bu bunu dedi diye değil. Yasal düzenleme neyi emrediyorsa o çerçevede..." dedi.

Özkan, çeteler, mafyalara karşı etkin mücadelenin sürdüğünü belirterek, "İşte bugün çete elebaşısının bir yayın organının kurulmasına vesile olduğu iddialarını duyuyorsunuz. Bunun arkasında ne var ne yok elbette yargısal makamlar bakar." diye konuştu.

Cumhuriyet Halk Partisi, Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

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