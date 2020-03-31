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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar,...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır"
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Toplum vicdanını yaralayan cinsel suçlar, uyuşturucu madde suçları, kasten adam öldürme, kadına karşı şiddet ve terör suçları, kapsamın dışına çıkarılmıştır"
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:12 Kaynak: AA
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