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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Herhangi bir ceza indirimi söz konusu değil"
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Herhangi bir ceza indirimi söz konusu değil" dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan: "(İnfaz düzenlemesi) Herhangi bir ceza indirimi söz konusu değil" dedi.
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 05:22 Kaynak: AA
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