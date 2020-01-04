AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, iş adamlarıyla buluştu

AK Parti Grup Başkanvekili ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan, 18 yıldır faiz lobisiyle mücadele ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik saldırıların aslında ülkenin milli ekonomisine yönelik olduğunu söyledi.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Denizli Şubesi'ni ziyaret eden Özkan, Şube Başkanı Mehmet Akgün ve iş adamlarıyla görüştü, Türkiye'nin üretimini ve refahını artırma gayretinde olan MÜSİAD'a başarı diledi.

Özkan, ülkenin, Batı toplumlarında olduğu gibi farklı çıkar gruplarının çatışmasına dayanan anlayışla değil, uyum içinde, omuz omuza ve kader birlikteliği içinde çalışılırsa başarıya ulaşacağını ifade ederek, "Bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerinin hiçbirisine nasip olmayan ve dünyada da pek de benzerine rastlanmayacak şekilde 18 bütçeyi arka arkaya AK Parti kadrolarına yapma yetkisi verdiği için aziz milletimize teşekkür ediyoruz. AK Parti bütçelerinin ortak özelliğine bakacak olursak ülkenin kaynaklarının hakça bölüşümü, adil gelir paylaşımı ve ekonomik kaynakları sadece milletimize hizmet için kullanma anlayışıyla yapıldığının altını çizmek gerekiyor." diye konuştu.

Ülkelerin ekonomisini değişik çıkar çevrelerinin ele geçirmek istediğine dikkati çeken Özkan, Türkiye'yi emperyalizmin sömürgesi hedefine sokmak isteyenlerin, ülkenin ekonomik varlığına saldırı girişiminde bulunduklarını, bulunmaya da devam ettiklerini söyledi.

"Bunlardan biri üretim değil de finansa dayalı bir ekonomi anlayışı olsun diye faiz lobisinin saldırıları." ifadesini kullanan Özkan, şunları dile getirdi:

"18 yıldan beri faize giden bu paraları milletimize hizmet için kullandığımızdan bahisle faizleri düşürmek, IMF ile anlaşmaları ortadan kaldırmak, alt ve üstyapı çalışmaları, girişimci ve iş adamlarına destek, istihdam edilen işçilerimize, çalışanlarımıza maaş olarak yansıtmak suretiyle vatandaşımızın kalbinde yer edindik. Faiz lobisiyle 18 yıldan beri mücadele ettik. Bu mücadelenin bedelinin de ağır olduğunun altını çizmek gerekir. Cumhurbaşkanımıza yönelik, onun şahsına yönelik saldırılar aslında ülkemizin milli ekonomisine yönelik saldırılar olduğunu da biliyoruz.

Eğer bu ülkeye diz çöktürürlerse faiz lobisinin biti kanlanacak."

"Enerji politikalarında çok büyük çalışmalar yaptık"

Silah baronları ile mücadele ettiklerini vurgulayan Özkan, "Bugün Silahlı Kuvvetlerimizin neredeyse yüzde 70'ini yerli ve milli teçhizatla donatıyoruz. Onun içindir ki 1974'te Barış Harekatı başladıktan saatler sonra egemen dünya, sözde dost ve müttefik bildiğimiz ülkeler, NATO, toplanarak Türkiye'ye ambargo kararı aldı. Niçin? Onlara bağımlıydık ama hamdolsun, 18 yıldan beri silah baronları ile mücadele etmek suretiyle, kendi geliştirdiğimiz silahlarla Silahlı Kuvvetlerimizi, Mehmetçiğimizi donatıyoruz." ifadelerini kullandı.

Özkan, mücadele ettikleri diğer bir alanın da petrol şirketleriyle olduğuna dikkati çekerek, şunları söyledi:

"Türkiye'nin en büyük cari açığını teşkil eden enerji politikalarında da çok büyük çalışmalar yaptık. Hemen aklınıza petrol arama çalışmaları gelmesin. İran, Orta Doğu, Kafkas, Rus petrollerinin, doğal gazının Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara aktarılmasını sağlarken bütün dünya petrollerinden payımızı katma değer olarak almaya başladık. Sadece ülkemiz üzerinden petrol nakilleri ile değil, aynı zamanda kara sularımızda ve bugünlerde Libya ile yapmış olduğumuz deniz yetki alanının sınırlandırılması anlaşmasıyla Girit'in doğusundan Lübnan'a kadar Akdeniz'de oluşturduğumuz mavi vatandaki hidrokarbon, doğal gaz ve petrol arama çalışmalarıyla oradaki rezervlerde hak sahibi olduk.

Yani Akdeniz'in göbeğinde bir mavi vatanımız var."

"Elektrikli araçlar Türkiye'nin önünde bir avantaj"

Artık teknoloji rekabetinde de çok daha iyi noktalara gelinmesi gerektiğine, yerli ve milli otomobil çalışmalarına değinen Özkan, "Prototip deyip geçmeyin çünkü işin tasarım kısmı tamamlanıyor, işin teknoloji kısmı kağıt üzerinde tamamlanıyor. Bunun üretime dökülmesi çok kolay. Artık doğrudan kendi çizmiş olduğumuz projeleri, kendi fabrikalarımızda üretmek suretiyle yerli ve milli otomobili inşallah yollarımıza indirmeye ramak kaldı. Bu noktada biz de MÜSİAD üyelerimizle yerli ve milli otomobilimizde pay sahibi olmanızı arzu ediyoruz." şeklinde konuştu.

Dünyada en fazla rekabet edilecek alanının elektrikli araçlar olacağını vurgulayan Özkan, konuşmasını şöyle tamamladı:

"Akıllı, elektrikli araçlar, bugün Türkiye'nin önünde bir avantaj. 30-40 yıl boyunca Almanya, ürettiği dizel ve benzinli araçlara servis sağlamak, yedek parça üretmek için çalışmalarını aynı istikamette devam ettirmek zorunda yani bu kamburu taşıyacaklar. Oysa ki bizim sırtımızda böyle bir kambur yok.

Onun için bizler gelecek çağın teknolojisiyle sırtımızda kambur olmadan geleceğin otomobilini üretmek için yollara düştük."

Toplantıya AK Parti İl Başkanı Necip Filiz de katıldı.