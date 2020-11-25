AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir"

"2012'de açtığımız 'Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerimizde' bugüne kadar 160 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğumuza hizmet verdik"

ANKARA - AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, TBMM'deki makamında 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü ile ilgili açıklama yaptı. Özkan, AK Parti olarak kadına yönelik şiddetle mücadeleyi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' anlayışıyla sürdürdüklerini belirterek, "Bu kapsamda şiddetle etkin mücadele amacıyla birçok anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdik. 2012'de 81 ilimizde açtığımız 'Şiddeti Önleme ve İzleme Merkezlerimizde' bugüne kadar 160 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğumuza hizmet verdik. 2021-2025 yıllarını kapsayan dördüncü Kadına Yönelik Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı hazırladık. Çünkü kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmeti olarak şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bugün bir kez daha tüm popülist yaklaşımları elimizin tersiyle iterek şiddetle mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz, edeceğiz. Kadına şiddet, insanlığa ihanettir" ifadelerini kullandı.