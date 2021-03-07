AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle sürdüğünü belirtti - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle sürdüğünü belirtti

07.03.2021 16:53
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle sürdüğünü belirtti, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Bu amaçla, birçok anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Özkan, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, cenneti annelerin ayakları altına seren bir inancın, cinsiyetler arası adaleti şiar edinmiş bir geleneğin mensubu olarak, kadın ve erkeğin karşılıklı adalet ve hakkaniyet içinde yeryüzünü birlikte imar edeceğine inandıklarını ve bunun için çabaladıklarını belirtti.

AK Parti iktidarlarında iş dünyasında, eğitimde, sağlıkta ve diğer tüm alanlarda kadınların statüsünü hak ve adalet eksenli bir anlayışla yükseltmek için önemli çalışmalara imza attıklarını ifade eden Özkan, kadın istihdamının önündeki engelleri kaldırarak kadını hayatın her alanında hak ettiği konuma çıkartacak tedbirleri aldıklarını, imkanları sağladıklarını kaydetti.

Özkan, toplumun huzuru, geleceğin teminatı için aile birliğinin güçlenmesi yönünde politikalar yürüttüklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kadına yönelik şiddetle mücadelemizi de çok yönlü, bütüncül bir yaklaşımla 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz. Bu amaçla, birçok anayasal ve yasal reformlar gerçekleştirdik. 2012'de 81 ilimizde açtığımız 'Şiddeti önleme ve izleme merkezlerimizde' bugüne kadar 160 binden fazla kadına, 10 bin erkeğe ve 20 bin çocuğumuza hizmet verdik. 2021–2025 yıllarını kapsayan dördüncü Kadına Yönelik Mücadele Ulusal Eylem Planı'nı hazırladık. Çünkü kuşu ölen bir çocuğa taziyeye giden bir peygamberin ümmeti olarak bizler, şiddetin her türlüsüne karşıyız. Bu düşüncelerle, şiddet kurbanı olan, görevleri başında katledilen ve ülkemizin bekası, milletimizin istikbali için şehit olan tüm kadınlarımızı şükranla yad ediyor, her birine Allah'tan rahmet diliyorum. Canlarından çok sevdikleri çocuklarını, eşlerini, babalarını, kardeşlerini vatan uğruna toprağa veren şehit yakınlarımıza sabır temenni ediyor, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü tebrik ediyorum."

Dünya Kadınlar Günü, Cahit Özkan, AK Parti, Mart, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, kadına yönelik şiddetle mücadelenin sıfır tolerans ilkesiyle sürdüğünü belirtti - Son Dakika


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