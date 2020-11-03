AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

03.11.2020 12:49

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bir taraftan kentsel dönüşümü, sağlıklı, güvenli ve dayanıklı konutların inşa edilme sürecini engellemeye çalışırken diğer taraftan bugün acılarımızın kaynağı olarak AK Parti hükümetlerini göstermeleri asla kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Bir taraftan kentsel dönüşümü, sağlıklı, güvenli ve dayanıklı konutların inşa edilme sürecini engellemeye çalışırken diğer taraftan bugün acılarımızın kaynağı olarak AK Parti hükümetlerini göstermeleri asla kabul edilebilir bir durum değil." dedi.

Özkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İzmir'de yaşanan ve çevre illerde de hissedilen depremden etkilenen vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Devletin, tüm birimleriyle afetin yaşandığı ilk günden bugüne yoğun çaba göstererek çalışmalarını sürdürdüğünü anlatan Özkan, gece gündüz demeden hassasiyetle görev yapan tüm ekiplere teşekkür etti.

Vefat eden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa dileyen Özkan, "Rabbim devletimizi ve milletimizi her türlü afetlerden korusun." ifadesini kullandı.

Yoğun bir yasama haftasına girdiklerini belirten Özkan, bugün TBMM Genel Kurulunda, işsizlik sigortası ile vergi ve SGK gibi bazı kamu alacaklarının yapılandırılmasına ilişkin kanun teklifinin görüşmelerine başlayacaklarını bildirdi.

İstihdam paketi Genel Kurula gelecek

Temel kanun olarak iki bölüm halinde görüşülecek teklifin, 51 maddeden oluştuğunu hatırlatan Özkan, vatandaşların talepleri kapsamında oluşturulan teklifle, dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgınının istihdam üzerinde oluşturduğu yükün, sosyal devlet ilkesi gereğince paylaşılması ve giderilmesi, normalleşme sürecinde hareketlenecek ekonominin istihdamla desteklenmesi, ekonomik program hedeflerinin gerçekleştirilmesi ile vergide adaletin, etkinliğin ve verimliliğin sağlanması için bazı güncellemelerin yapılmasının amaçlandığını ifade etti.

Hükümetin, Kovid-19 salgınının oluşturacağı olumsuzlukları ortadan kaldırmak için başarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Özkan, "Salgının ülkemizde görülmeye başladığı ilk andan itibaren başarılı mücadelemiz başta milletimizin takdirini topladı ve dünyanın dikkatini çekmişti." dedi.

Salgının millet üzerinde oluşturduğu ekonomik yaraları hızlı şekilde kapattıklarını söyleyen Özkan, Sosyal Koruma Kalkanı kapsamında bugüne kadar ihtiyaç sahibi vatandaşlara yaklaşık 40 milyar lira destek sağlandığını, destek sağlamayı sürdüreceklerini anlattı.

Bu hafta görüşülecek kanun teklifiyle, salgının istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmayı hedeflediklerini belirten Özkan, düzenlemede, kısa çalışmanın sona ermesinin ardından sağlanan normalleşme desteğine ilişkin sürelerin uzatılması, işverenler tarafından 1 Ocak 2019 ile 17 Nisan 2020 dönemindeki en düşük sigortalı sayısına ek olarak istidam edilecek her bir çalışan için SGK prim desteği verilmesi, işten ayrılan kişilerin istihdama daha hızlı dönüşlerinin teşvik edilmesi, Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihinin 31 Aralık 2023'e ertelenmesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesi; KYK, vergi, SGK, idari para cezaları gibi bazı kamu alacakların yeniden yapılandırılmasının yer aldığını aktardı.

"Vergi affı söz konusu değil"

Özkan, kanun teklifiyle, "vergi affı"nın söz konusu olmadığına dikkati çekerek, belediyelere olan emlak vergisi de dahil tüm vergi borçları, idari para cezaları, SGK prim borçları, yaklaşık 3 milyon gencin merakla beklediği KYK borçları gibi kamu alacaklarının anapara sabit kalarak faizlerinin silinmesinin söz konusu olduğunu dile getirdi.

Yapılandırmadan faydalanmak isteyen vatandaşların, kanunun çıktığı tarihten itibaren yıl sonuna kadar posta yoluyla ya da internet aracılığıyla başvurması gerekeceğini belirten Özkan, başvuru için kamu kurumlarında yığılmalar yaşanmayacağını söyledi.

Yapılandırmada maksimum 18 taksit yapılabileceğini ve taksitlerin 2 ayda bir ödeneceğini aktaran Özkan, "İşleyen faizler, peşin ödeme durumunda yüzde 90 oranında silinecek. Daha önce yapılandırmaya katılanlar ya da yapılandırması bozulanlar da bu düzenlemeden yararlanabilecek. İlk taksitin ödenmesiyle de tüm adli takipler durmuş olacak." diye konuştu.

Teklifte yer alan vergi kanunlarına yönelik diğer düzenlemelere değinen Özkan, evlerinde ürettikleri malları internet üzerinden satışını yapanlara gelir vergisi muafiyetinin sağlanması, turizm konaklama vergisinin yürürlüğünün 1 Nisan 2022'e ertelenmesi, uygulama süresi 31 Aralık 2020'de sona eren bazı vergi avantajlarının sürelerinin uzatılması, Cumhurbaşkanına yüzde 20 olan kurumlar vergisi oranını beş puana kadar indirme ve tekrar kanuni seviyesine getirme yetkisi verilmesi ile yurt dışında bulunan para, altın, döviz ve diğer sermaye piyasası araçlarını, 30 Haziran 2021'e kadar Türkiye'deki bankalara bildiren kişilere serbest tasarruf imkanı sağlaması gibi düzenlemelerin yapılacağını aktardı.

Basın mensuplarını ilgilendiren düzenlemeye işaret eden Özkan, Anayasa Mahkemesi kararıyla doğan hukuki boşluğu gidermek amacıyla basın ve gazetecilik mesleğinde çalışanların fiili hizmet süresi zammından yararlandırılmasının sağlanacağını dile getirdi.

Özkan, teklifte, milleti sevindirecek, ekonomiye can suyu olacak birçok benzeri düzenlemeler bulunduğunu belirtti.

- "Dayanıklı binalar inşa etmeyi sürdüreceğiz"

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Özkan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Uzun yıllar boyunca bu ülkeye hakim olan vesayetçi zihniyetin en çok ihmal ettiği alanlardan biride afete dayanıklı yapı inşasıdır." sözü hatırlatılarak, değerlendirmesinin sorulması üzerine, AK Parti hükümetlerinin, özellikle 2002 sonrası dönemde 1 milyon konut inşa ettiğini ve kentsel dönüşümü teşvik ederek vatandaşların güvenli, sağlam, dayanıklı konutlarda oturmasını sağladığını söyledi.

Bu noktada yapılan çalışmaları tam gaz devam ettirdiklerinin altını çizen Cahit Özkan, şöyle konuştu:

"1999 Depremi'nden önce, önceki mevzuata göre yapılan bu yapıların kentsel dönüşümünü biz teşvik ederken, maalesef birileri kentsel dönüşümü meydanlarda bir şekilde protesto etmek suretiyle engellemeye de gayret ettiler. Onların bir taraftan kentsel dönüşümü, sağlıklı, güvenli, dayanıklı konutların inşa edilme sürecini engellemeye çalışırken diğer taraftan bugün acılarımızın kaynağı olarak AK Parti hükümetlerini göstermeleri asla kabul edilebilir bir durum değildir. Yasal düzenlemelerimizi tavizsiz şekilde uygulama ve vatandaşlarımıza güvenli, sağlam, dayanıklı binalar inşa etme mücadelemizi sürdüreceğiz."

"Kanun teklifine yeni bir düzenleme ekleme söz konusu mu?" sorusu üzerine Özkan, yeni bir değişiklik ya da madde ihdası söz konusu olduğunda basın mensuplarıyla paylaşacaklarını söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması

Cahit Özkan, AK Parti, Vergi, TBMM, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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