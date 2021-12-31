AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, "Mecliste 2021 yılını" değerlendirdi - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, birçok zorluğa rağmen 2021 yılı içerisinde, Mecliste 62 uluslararası anlaşma ve 25 kanun teklifini yasalaştırdıklarını, toplam 106 birleşim, yaklaşık 774 saat Genel Kurul çalışması yaptıklarını belirtti.

Özkan, yaptığı yazılı açıklamada, "Tarihi hadiselere şahitlik ettiğimiz 2021 yılını geride bırakıyor, inşallah, çok daha güzel gelişmeleri yine hep birlikte yaşayacağımız 2022 yılına giriyoruz." ifadelerine yer verdi.

Birçok zorluğa rağmen 2021 yılı içerisinde, Paris İklim Anlaşması başta olmak üzere 62 uluslararası anlaşma ve Hayvanları Koruma Kanunu başta olmak üzere 25 kanun teklifini yasalaştırdıklarını kaydeden Özkan, birçok önergeleri de görüşerek toplam 106 birleşim, yaklaşık 774 saat genel kurul çalışması yaptıklarını belirtti.

Öte yandan, pandemi şartlarına rağmen seçim bölgesi Denizli'nin bütün ilçelerini ziyaret ettiklerini belirten Özkan, "Denizli'mizdeki bütün il ve ilçe teşkilatlarımız, kadın ve gençlik kollarımız, muhtarlarımız, odalarımız ve sivil toplum kuruşlarımız olmak üzere yaklaşık 300'ün üzerinde toplantı gerçekleştirerek, istişarelerde bulunduk. Amacımız, ülkemizi büyük ve güçlü Türkiye hedefine biraz daha yaklaştırmaktır." ifadelerini kullandı.

Zor bir yılın geride kaldığına işaret eden Özkan, şunları kaydetti:

"Koronavirüs salgını başta olmak üzere, orman yangınları, sel ve çığ felaketleri ile karşı karşıya kaldık. Ancak devletimizin gücü, milletimizin de tahammülü ve feraseti ile hamdolsun tüm sorunların üzerinden geldik.

Bu zorluklara rağmen 2021 yılı milletimiz adına büyük kazanımların elde edildiği bir yıl olarak da tarihe geçmiştir. Taksim Camii'nin açılması, 540 milyar metreküp doğalgazın keşfi, Atatürk Kültür Merkezi başta olmak üzere 81 ilde yaptığımız devasa nitelikteki yatırımların açılışı, terörle mücadeledeki başarılarımız, TURKOVAC aşımızın acil kullanım onayı alması ve AKINCI TİHA gibi birçok yerli ve milli savunma sanayi projelerinin hayata geçmesi bizleri sevindiren olaylardır.

Bu duygularla, 2022 yılının ülkemiz, milletimiz ve tüm insanlık için barış, huzur, ve sağlık içinde geçmesini temenni ediyor, aziz milletimize ve kıymetli hemşehrilerimize selam ve saygılarımı sunuyorum."