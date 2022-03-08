AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, MHP Denizli teşkilatını ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, MHP Genel Merkezi tarafından ataması yapılan MHP Denizli İl Başkanı Yusuf Garip'e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Özkan, parti binasındaki ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti ile MHP'nin ortaya koyduğu Cumhur İttifakı'nın "mezara kadar baki olacak bir mücadele ruhu" olduğunu söyledi.

Ülkenin refahı, ülkenin selameti, devletin bu topraklarda payidar olma mücadelesinin adı Cumhur İttifakı olarak, 2023 yılında destanlar yazacaklarını belirten Özkan, "Bu noktada hiçbir kuşkumuz, şüphemiz yoktur. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun. Milliyetçi Hareket Partisi teşkilatına da başarılar diliyorum." dedi.

MHP İl Başkanı Garip de bu ittifakın "milletin ruh kökünden" doğduğunu kaydederek, şöyle dedi:

"Bu, Çanakkale ruhu, Kurtuluş Savaşı mücadelesinde atalarımızın, ecdadımızın verdiği mücadele ruhundan doğmuş, milli ve manevi değerlerimize bağlı, vatan, millet bütünlüğünü esas alan kutsal bir birlikteliktir. Cumhur İttifakı mezara kadar devam edecek olan ve milletimizin menfaatini, birliğini ve bütünlüğünü esas alan, ülkenin bölünmez bütünlüğünü, tek vatan, tek millet, tek bayrak ilkesi esasında çerçevelenen bir kızıl elma ülküsüdür."

Ziyarette, AK Parti ve MHP il teşkilat üyeleri de yer aldı.