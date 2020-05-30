AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, salgın süreci ve büyüme oranını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, salgın süreci ve büyüme oranını değerlendirdi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede altyapının gücü, vatandaşların desteği, devlet-millet dayanışması sayesinde Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümede de dünyada bir numara olmasını beklediklerini söyledi.

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, salgın süreci ve büyüme oranını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede altyapının gücü, vatandaşların desteği, devlet-millet dayanışması sayesinde Türkiye'nin ikinci çeyrek büyümede de dünyada bir numara olmasını beklediklerini söyledi.

Özkan, partisinin il başkanlığında düzenlediği basın toplantısında, yaklaşık üç aydır gündemin ana başlığının salgın olduğunu, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından salgın ilan edildikten sonra Türkiye olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde DSÖ'nün tavsiye kararlarını en hızlı şekilde hayata geçirdiklerini, salgınla mücadelede büyük bir başarı elde ettiklerini belirtti.

Bu başarının arka planında 18 yıllık sürede sağlık altyapısında ortaya koydukları çalışmaların yattığını ifade eden Özkan, salgının dünya ekonomisine etkisiyle ilgili şunları söyledi:

"Dünya ekonomi çevrelerinin tespitlerine göre 2020 yılında dünya ekonomisi yüzde 2,2 oranında bir daralmayla karşı karşıya kalacak. Bunun dünya ekonomisine maliyetinin de 4,4 trilyon dolar olması bekleniyor. Sadece Çin ekonomisi 650 milyar dolar bir daralmayla karşı karşıya kalacak. Türkiye'nin salgınla mücadelede ortaya koymuş olduğu bu başarı çerçevesinde ekonomi çevrelerinin beklentisine göre yaklaşık 40 milyar dolar civarında Türkiye'de de bir daralma beklentisi var. Ancak özellikle bir taraftan vatandaşlarımızın ihtimamı, tedbiri ve dikkati sayesinde salgınla başarıda hızlı neticeye ulaşmış olmamız özellikle Türkiye ile ilgili olumsuz beklentilerin minimize olacağının emarelerini göstermektedir."

Salgın öncesi yılın ilk çeyreğini kapsayan dönemde Türkiye'nin dünyada büyüme oranı itibarıyla birinci sıraya yerleştiğine işaret eden Özkan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İkinci çeyreğe baktığımız zaman özellikle salgınla mücadelede altyapımızın gücü, vatandaşlarımızın desteği, devlet-millet dayanışması sayesinde ikinci çeyrekteki olası bir daralmanın dünyadaki en küçük daralma olacağını, yani ekonomik göstergeler itibarıyla ikinci çeyrekte de dünyada bir numara olacağımızı şimdiden ifade etmek isteriz. Nasıl sağlık altyapısında büyük çalışmalar yapılmışsa Ekonomik İstikrar Paketi kalkanı çerçevesinde Türkiye genelinde her bir vatandaşımıza dokunarak hamdolsun ekonomik açıdan da hasarı minimize etmeyi başarmış bulunmaktayız."

"Termik santral projesi durdurulmuştur"

Özkan, Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Avdan köyünde yapılması planlanan termik santral projesinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından durdurulduğunu da açıkladı.

Yatırımın yapılacağı bölgenin su havzaları, yerleşim alanları ve zeytinliklere yakın mesafede olduğunu, ÇED yeterliliklerini karşılayamadığını anlatan Özkan, konunun gündeme geldiği andan itibaren Enerji, Çevre ve Şehircilik ile Tarım ve Orman bakanlıklarıyla temaslarda bulunduklarını, sıkıntıları dile getirdiklerini ifade etti.

Özkan, "Salgın dönemini boşa geçirmedik, mekik diplomasisi ile sürekli Denizli'nin derdiyle dertlendik ve yaptığımız çalışmalar çerçevesinde Tavas Avdan bölgesinde yapımı planlanan termik santral projesi durdurulmuştur." diye konuştu.

Toplantıya AK Parti Denizli milletvekilleri Ahmet Yıldız, Şahin Tin ve Nilgün Ök, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan ve İl Başkanı Necip Filiz katıldı.

Cahit Özkan, AK Parti, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.05.2020 03:51 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, salgın süreci ve büyüme oranını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

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