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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu,...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir"
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan: "Terör suçları, cinsel suçlar, uyuşturucu madde ticaret suçu, kasten adam öldürme suçu, kadına karşı şiddet suçu hariç olmak üzere, diğer suçlar bakımından kalıcı infaz oranı 1/2 olarak düzenlenmiştir"
Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 04:14 Kaynak: AA
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