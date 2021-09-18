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AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Türkiye'nin Afganistan politikasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Türkiye'nin Afganistan politikasını değerlendirdi Açıklaması

18.09.2021 16:16
AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Türkiye'nin Afganistan politikasını değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Afganistan'ın da yanında olduğumuzu, orada emperyalist bir anlayışla değil, adalet, huzur ve barış için olacak tek milletin Türkiye olduğunu elbette Afgan halkı da biliyor.

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, " Afganistan'ın da yanında olduğumuzu, orada emperyalist bir anlayışla değil, adalet, huzur ve barış için olacak tek milletin Türkiye olduğunu elbette Afgan halkı da biliyor. Biz de bu anlayışa uygun olarak gerekli desteği vermeye hazırız." dedi.

Özkan, partisinin Tokat İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. Toplantı sonrası AA muhabirine açıklamalarda bulunan Özkan, Afganistan'daki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi. Afganistan konusu konuşulurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler zirvesi nedeniyle Amerika'ya gideceğini belirten Özkan, "Yeniden dünyaya dünyanın 5 egemen güvenlik konseyi ülkesinin iki dudağı arasından çıkan söz ve beyanlarla istikamet verilemeyeceği aşikardır. Bu anlamda Sayın Cumhurbaşkanı'mız, 'Dünya 5'ten büyüktür' anlayışını bütün dünya milletlerine ve devletlerine karşı yeniden haykıracaktır. Çünkü silah, petrol ve faiz üzerinden yürütülen emperyalist hedefler, başta maalesef gönül coğrafyamız olmak üzere dünyanın her tarafında maalesef insanların evlerinden, yurtlarından edildiği, bir damla petrolün bir damla kandan çok daha kıymetli olduğu bir anlayışı egemen kıldı." ifadelerini kullandı.

Milyonlarca göçmenin yollarda, denizlerde hayatını kaybettiğine işaret eden Özkan, şöyle konuştu:

"Vaktiyle Rusya'nın işgaline muhatap olan, daha sonra Amerika Birleşik Devletleri'nin işgali ile karşılaşan, daha önceleri uzun süre İngiliz işgali altında kalan Afganistan'a karşı bütün insanlığın bir borcu vardır. Afganistan'ın yeniden bir Suriye gibi mülteci akımlarının kaynağı olmasına müsaade edilmemelidir. Bu anlamda Türkiye olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, her daim bu sorumluluktan Türkiye olarak kaçmayacağımızı, gönül bağlarımızın olduğu Afganistan halkının istikrarı, bölgesel ve küresel istikrara destek vermek için her daim Afgan halkının yanında olacağını ifade etmişti. İnşallah Birleşmiş Milletler zirvesi vesilesiyle Sayın Cumhurbaşkanımız, liderlerle, mevkidaşlarıyla görüşmeler yapacak. Türkevi'nin açılışı ile orada gerçekleştirilecek görüşmelerde Afganistan'ın bu sıkıntılı günlerinde istikrarına destek vermek üzere Türkiye'nin atacağı adımlar, alacağı kararlar da müzakere edilecek. Türkiye'nin Afgan halkı nezdindeki sevgisi, muhabbeti de bu sorunun Türkiye'nin aracılığı, Türkiye'nin liderliği ile çözüleceğine inanç, buradaki istikrarın inşallah temelini temsil edecektir."

Özkan, Türkiye olarak Afganistan'da atılacak adımlarda Afgan halkının ve bütün devletlerin Türkiye'ye güveninin önem taşıdığını dile getirerek "Çünkü aziz ve necip milletimizin dünya milletleri nezdinde edindiği adalet, huzur, istikrar ve barış için ortaya koymuş olduğu duruş, dünün, bugünün ortaya koymuş olduğu duruş değildir. 500 yıl önce İspanya'dan Yahudiler nasıl sığınacak liman aradığında istikametleri bu necip milletin sinesi olmuşsa, yine ikinci cihan harbinde Almanya'dan zulümden kaçan Yahudilerin sığındığı bu necip ve aziz millet olmuşsa, tarih boyunca bu duruş hiçbir zaman değişmemiştir. Afganistan'ın da yanında olduğumuzu, orada emperyalist bir anlayışla değil, adalet, huzur ve barış için olacak tek milletin Türkiye olduğunu elbette Afgan halkı da biliyor. Biz de bu anlayışa uygun olarak gerekli desteği vermeye hazırız." diye konuştu.

Afganistan'daki istikrar ortamına Rusya'dan destek gelemeyeceğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

"Amerika'dan gelmez. İngiltere'den, Fransa'dan... Bugüne kadar petrol, silah ve faiz üzerinden emperyalist hedefler uğruna dünyayı kan ve gözyaşına boğanlar orada istikrara destek veremez. İnşallah necip milletimizin şanlı tarihinden tevarüs eden o ilkesel duruşumuzla, değerlerimizle Afganistan'daki istikrarın ayağa kalkmasına, huzurun egemen olmasına gerekli desteği vereceğiz."

Afganistan, AK Parti, Türkiye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Özkan, Türkiye'nin Afganistan politikasını değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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