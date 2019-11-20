Son Dakika Haberleri: Ak parti grup başkanvekili özlem zengin, dün meclis'te yaşananları dha'ya anlattı
Son Dakika Güncel Ak parti grup başkanvekili özlem zengin, dün meclis'te yaşananları dha'ya anlattı - Son Dakika

Ak parti grup başkanvekili özlem zengin, dün meclis'te yaşananları dha'ya anlattı

6 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün Meclis'te yaşananları DHA'ya anlattı.

AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün Meclis'te yaşananları DHA'ya anlattı

Ak parti grup başkanvekili özlem zengin, dün meclis'te yaşananları dha'ya anlattı

Özlem Zengin, AK Parti, DHA, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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