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Ak parti grup başkanvekili özlem zengin, dün meclis'te yaşananları dha'ya anlattı
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, dün Meclis'te yaşananları DHA'ya anlattı. Haber Yayın Tarihi: 20.11.2019 06:41 Kaynak: DHA
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