ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu - Son Dakika

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu

22.01.2021 10:53

AK Parti Grup Başkanvekili Turan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu: "Artık iki kıta, Asya ve Avrupa bir kez daha birbirine bağlanmış oldu.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan "1915 Çanakkale Köprüsü"nde incelemelerde bulundu:

"Artık iki kıta, Asya ve Avrupa bir kez daha birbirine bağlanmış oldu. Bundan sonra ana askı halatlarının bağlanması süreci başlayacak. Köprümüzden hedeflenen, 18 Mart 2022 yılından da önce, belki bu yılın bitiminde araçlarımızla karşıya geçme imkanı bulacağız"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, yapımı süren 1915 Çanakkale Köprüsü'ne ilişkin, "Artık iki kıta, Asya ve Avrupa bir kez daha birbirine bağlanmış oldu. Bundan sonra ana askı halatlarının bağlanması süreci başlayacak. Köprümüzden hedeflenen, 18 Mart 2022 yılından da önce, belki bu yılın bitiminde araçlarımızla karşıya geçme imkanı bulacağız." dedi.

Turan, Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında 1915 Çanakkale Köprüsü inşaatında incelemelerde bulundu.

Şantiye yetkililerinden bilgi alan Bülent Turan, köprünün Çanakkale'nin göz bebeği projelerinden biri olduğunu söyledi.

Köprüdeki çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirten Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Tarihin emaneti Türkiye'nin en özel şehirlerinin başında gelen Çanakkale'mizin en kıymetli projelerinin bir tanesinin olduğu yerdeyiz. Bugün 1915 Çanakkale Köprüsü'nün kedi yollarının bitmesine bir anlamda şahitlik etmiş olduk. Artık iki kıta, Asya ve Avrupa bir kez daha birbirine bağlanmış oldu. Bundan sonra ana askı halatlarının bağlanması süreci başlayacak. Köprümüzden hedeflenen 18 Mart 2022 yılından da önce, belki bu yılın bitiminde araçlarımızla karşıya geçme imkanı bulacağız." diye konuştu.

Turan, köprü ile hem Türkiye hem de insanlık için çok kıymetli bir eserden bahsettiklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Bu bölgenin turizmi, tarımı, sanayisi çok kıymetli ancak ulaşım olmadığı yer gelişmede sıkıntı yaşar, ulaşım varsa gelişim olur. Oysa köprümüzden sonra bölgemizin her alanda ayağa kalkacağını, lojistik merkezi olacağını, çok daha kıymetli işlerin, ihracat yolu açılacağını düşünüyoruz. Bugün dediğim gibi çok kıymetli bir ana şahitlik ettik. Kedi yolları bitti, artık ana hatların bağlanma aşaması başladı. Hatta daha öncede söylediğim gibi, yıl sonuna ilk araçla karşıya geçme imkanımız olacak. Her şeyi eleştiren, her şeye laf yetiştiren bir anlayış değil, iş yapan, üreten toplumu motive eden bir anlayışla bu güzel köprünün bittiğine şahitlik edeceğiz."

Köprünün teknik açıdan da çok önemli nitelikleri bulunduğunu vurgulayan Turan, "Bazen 'köprü' diye geçiyoruz, ama öyle değil. Dünyanın en uzun asma köprüsünden bahsediyoruz. 4 bin 600 metreden fazla uzunluğu olan, iki ayak aralığının 2 bin 23 metre olduğu, estetik olarak çok örnek bir projeden bahsediyoruz. Kırmızı-beyaz Türk bayrağımız renklerinde, Çanakkale'ye yakışan renkler içerisinde, yine üzerinde Seyit Onbaşı'nın, Yahya Çavuş'un, top siluetlerinin, mermilerinin olduğu bir mekandan bahsediyoruz. Rüzgarla ilgili yoğun sıkıntılarımızın, mühendislik çalışmalarıyla adeta yok edildiği bir projeyi beraberce takip ediyoruz istiyoruz ki kazasız belasız projemiz bitsin Çanakkale'mize ve ülkemize tekrar bir imkan vermiş olalım." ifadelerini kullandı.

Bülent Turan'a ziyaretleri sırasında Lapseki Kaymakamı Fatih Çelikkaya, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile partililer eşlik etti. Turan, 18 Mart 2022 yılından da önce belki bu yılın bitiminde araçlarımızla karşıya geçme imkanı bulacağımız,

ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan 1915 Çanakkale Köprüsü nde incelemelerde bulundu
ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan 1915 Çanakkale Köprüsü nde incelemelerde bulundu
ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan 1915 Çanakkale Köprüsü nde incelemelerde bulundu
ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan 1915 Çanakkale Köprüsü nde incelemelerde bulundu

1915 Çanakkale Köprüsü, Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - AK Parti Grup Başkanvekili Turan '1915 Çanakkale Köprüsü'nde incelemelerde bulundu - Son Dakika


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