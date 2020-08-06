AK Parti Grup Başkanvekili Turan Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Kılıçdaroğlu, CHP'nin kodlarıyla o kadar oynadı ki şu anda Atatürk'ün bıraktığı CHP'den söz etmek mümkün değil. Öyle bir ideolojik savrulma yaşadılar ki, geldikleri yer HDP'nin yanı, genel merkezi ise nezaketsizliğin, vefasızlığın merkezi oldu." dedi.

Turan, bayram sonrası ziyaretleri kapsamında Çan ilçesine gitti. Burada parti teşkilatı, oda ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlarla bir araya gelen Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Kemal Kılıçdaroğlu'nun CHP'yi SSK'daki mantığıyla yönettiğini söyledi.

"SSK'yı batıran Kılıçdaroğlu, CHP'yi de adete bir çöküşün eşiğine getirdi" diyen Bülent Turan, "Kendisinden olmayana tahammülü yok. Partide ne bir muhalif bırakıyor ne de bir rakip. CHP'de 10 yıldır net olarak tek adam mantalitesi hakim. Sorsanız hep başkaları diktatör, hep başkaları tek adam." şeklinde konuştu.

Turan, CHP'nin yerlilikten uzaklaştığını belirterek marjinalleştiğini ve küresel grupların tahakkümüne girdiğine işaret etti.

Yaşanan gelişmeleri şaşkınlıkla ve üzülerek izlediklerini dile getiren Bülent Turan, şöyle devam etti:

"Oldu bittiye getirilen bir kongrede tek adamlık, muhaliflere tahammülsüzlük, baskı, cumhurbaşkanı adaylarına yapılan muamele tam bir aymazlık örneği. Bir cumhurbaşkanı adayının, kurultay boyunca sadece Yalova delegesi muamelesi görmesi bizleri bile üzdü. Kılıçdaroğlu'nun danışmanı Recep Cengiz en önde oturtulurken Muharrem İnce kongrede en arkada tuvalet kenarına oturtuluyor. Muharrem İnce'ye yapılan bu tavır, cumhurbaşkanı adayı olarak oy veren seçmene de büyük nezaketsizlik. Bundan Kılıçdaroğlu'nun haberinin olmadığı söylenemez. Siyasette rekabet tabii ki önemlidir ancak vefa ve saygınlık çok daha kıymetlidir. Ne ekerseniz onu biçersiniz. Yarın bu tavrın Kılıçdaroğlu'na yapılmayacağının garantisini kimse veremez."

Turan, CHP kurultayının, parti içindeki karışıklığın, rahatsızlığın, zihnen ve fikren bölünmüşlüğün fotoğrafı olduğunu vurguladı.

Ankara'daki CHP ile Anadolu CHP'sinin farklı olduğunu kaydeden Turan, şunları söyledi:

"Kılıçdaroğlu, CHP'nin kodlarıyla o kadar oynadı ki şu anda Atatürk'ün bıraktığı CHP'den söz etmek mümkün değil. Öyle bir ideolojik savrulma yaşadılar ki geldikleri yer HDP'nin yanı, genel merkezi ise nezaketsizliğin, vefasızlığın merkezi oldu. CHP'de Kemalizm dendiğinde akla artık Mustafa Kemal değil, Kılıçdaroğlu Kemal gelmelidir. O günkü CHP ile bugünkü CHP'nin sadece isim benzerliği kaldı. Muharrem İnce'nin parti kurup kurmaması CHP'nin meselesi. Biz AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak güçlü bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Allah milletimizi bu basiretsiz, vefasız ve nezaketsiz yapıdan korusun."