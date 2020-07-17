AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AYM'nin infaz düzenlemesine ilişkin kararını değerlendirdi... - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, AYM'nin infaz düzenlemesine ilişkin kararını değerlendirdi...

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, infaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşlerinin alındığını, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldığını belirterek, "İnfaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var?

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, infaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşlerinin alındığını, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldığını belirterek, "İnfaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var? Eğer bu düzenlemeden Demirtaş yararlanmış olsaydı, terör suçluları yararlanmış olsaydı, CHP bu adımı atar mıydı, AYM'ye gider miydi?" dedi.

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Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu'nun, CHP'nin, infaz düzenlemesinin "şekil yönünden" iptali ve yürürlüğünün durdurulması istemiyle yaptığı başvuruyu oy çokluğuyla reddetmesini değerlendirdi.

CHP'nin, attığı adımlarla, belirlediği politikalarla Türkiye'yi geriye götürmek derdinde olduğunu, her durumu yurt dışına şikayet etmeyi, her konuyu Anayasa Mahkemesine (AYM) götürmeyi görev bildiğini söyleyen Turan, CHP'nin sürekli bu tarz konularla ülke gündemini meşgul etiğini ve bu konuda adeta bir sekretarya hizmeti sunduğunu belirtti.

Turan, 90 yıllık bir partinin geldiği noktanın bu olmaması gerektiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"CHP, daha ciddi konularla ülkeye ve millete katkı sağlamalı. Her alanda olduğu gibi yargı alanında da reformlar yapıyoruz. Reform niteliğinde düzenlemeler ile Kovid-19 tedbirlerini de içeren infaz paketi bu anlayışla yapıldı. Kanun; infaz kurumlarında geçirilmesi gereken süreler, açık cezaevindeki hükümlülerin izin düzenlemesi ve kadın, yaşlı, çocuklar için iyileştirmeler gibi önemli düzenlemeler içeriyor. Toplum vicdanını yaralayan, bizim de kırmızı çizgimiz olan terör, uyuşturucu ve cinsel suçlar kapsam dışına alınmıştı. Toplumun önemli bir kesiminin beklentisi olan bu kanunla, pandemi sürecinde önemli bir adım atıldı. İnfaz paketi hazırlanırken, tüm paydaşların görüşleri alınarak, toplum vicdanını yaralamayacak bir hassasiyetle çalışıldı. İnfaz düzenlemesinin iptalinin kime ne faydası var? Eğer bu düzenlemeden Demirtaş yararlanmış olsaydı, terör suçluları yararlanmış olsaydı, CHP bu adımı atar mıydı, AYM'ye gider miydi? Ama CHP'nin heybesinde millete hizmet etmek anlayışı yok. CHP'nin heybesinde kaos var, kriz var, duvar örme var. AYM'nin bu kararı ile bu tartışma kapandı ve bu konu da geride kaldı."

CHP, AYM'ye yaptığı başvuruda, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un "şekil bakımından iptali ve yürürlüğünün durdurulmasına" karar verilmesini istemişti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Anayasa Mahkemesi, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.07.2020 20:45 Kaynak: AA

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