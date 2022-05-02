AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması - Son Dakika
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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması

02.05.2022 08:15
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması

AK Parti Grup Başkanıvekili Bülent Turan, "İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun, ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun.

AK Parti Grup Başkanıvekili Bülent Turan, "İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun, ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Dolayısıyla ülkemize milletimize zeval vermesin." dedi.

Turan, bayram namazını, çocukları Ömer ve Kerem, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, AK Parti Lapseki İlçe Başkanı Namık Ergin ve vatandaşlar ile Sahil Camisi'nde kıldı.

Cami çıkışında vatandaşlarla bayramlaşıp sohbet eden Turan, gazetecilere yaptığı açıklamada, her bayramda namaz için Çanakkale'deki farklı bir ilçeyi tercih ettiklerini söyledi.

Bir bayrama daha ulaşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Öncelikle tüm milletimizin Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Biz Çanakkale'de bayram namazını her bayram farklı bir camide kılma adetimize devam ediyoruz. Bugün de Lapseki merkezde geçtiğimiz birkaç yıl önce ibadete açılan Sahil Camisi'nde vatandaşlarımız ile birlikte kıldık. Cami çıkışında pandemi nedeniyle son iki yıldır tokalaşarak vatandaşlarımızın bayramını tebrik edemiyorduk, bu yıl çok şükür mübarek bayramda vatandaşlarımız ile büyüklerimizin ellerini öperek, geçlerimiz ile tokalaşarak kutluyoruz. İstiyoruz ki ülkemizin dört bir tarafında huzur olsun, ülkemizin doğusunda batısında buradaki kardeşlik ortamı olsun. Bu ülke üzerinde hesabı olan, bu ülke üzerinde taşeronluk görevi yapan kim varsa hem bu bayram sabahı hatırına, bu milletin hatırına Allah bunlara imkan vermesin. Dolayısıyla ülkemize milletimize zeval vermesin."

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması
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Togo Cumhuriyeti, AK Parti, Lapseki, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Turan, bayram namazını Lapseki'de kıldı Açıklaması - Son Dakika


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