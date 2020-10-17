AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Bigalı partililerle buluştu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Bigalı partililerle buluştu

17.10.2020 14:33
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Bigalı partililerle buluştu, System.String[]

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Biga ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Biga ilçe teşkilatıyla bir araya geldi.

Burada, İlçe Hasan Sepici ve yönetim kurulu üyelerince karşılanan Turan, teşkilat ve üye çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Bülent Turan, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, AK Parti'nin Genel Başkanları Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, yılmaz dava insanlarının fedakarlığıyla yükseldiğini söyledi.

Partinin bel kemiği olan teşkilatların samimiyetinin, heyecanının ve hizmet aşkının karşılığı milletin teveccühü olduğunu ifade eden Turan, "AK Parti sadece kamu ziyareti yapmayı parti işi zanneden bir parti olmamalıdır. Son dönemdeki en büyük hastalığımız bu. Teşkilatçılık, sadece kamu kurumu ve STK ziyareti yapmak değildir. Biz sandıklarla büyüdük. Tüm seçmenlere gitmek, hasta ve yaşlılarımızı ziyaret etmek, vatandaşlarımızın dertlerini ve beklentilerini dinlemek, çözüm üretmek, sosyal sorumluluk faaliyetlerinde bulunmak bizi farklı kılan faaliyetlerimiz." dedi.

"Liderimiz Sayın Erdoğan'ın İstanbul'da teşkilat çalışmalarındaki ilk başlık da sandık çalışmasıydı" diyen Turan, "Dolayısıyla bizzat vatandaşlarımıza, gençlerimize temas edeceğiz. Bir teşkilat mensubumuz, bir kamu kurumunu, bir genel müdürü, bir il müdürünü ziyaret edince, iş tamam zannediyor. Kamu ziyaretinden ziyade vatandaşın derdini dinlemek, saha çalışması yapmak önceliğimiz olmalı. Kapı kapı dolaşacağız, dokunmadığımız gönül kalmamalı." şeklinde konuştu.

Bülent Turan, AK Parti, TBMM, Kamu, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Bigalı partililerle buluştu - Son Dakika


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