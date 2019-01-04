AK Parti Grup Başkanvekili Turan Çanakkale'de

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan
, Çanakkale
'nin Ezine
ilçesinde okul açılışı ve çöp toplama aracının hizmete giriş törenine katıldı.
Turan, 12 derslikli Şehit Fatih
Duru İlkokulunun açılışında, 2018'in, seçimle, yatırımlarla, hizmetlerle, tüm alanlarda parladığı Çanakkale yılı olduğunu belirtti.
Yeni yılın da aynı geçmesini istediklerini dile getiren Turan, "Bu ülke bir kitapsa Çanakkale onun ön sözüdür." dedi.
Ülkeye hizmet etmekten şeref ve onur duyduklarını ifade eden Turan, "Çünkü bu memleket bize oy dedik oy verdi. Ekonomik sorun oldu sabretti. Darbe girişimi oldu sahip çıktı. Terör oldu şehit oldu. Ama hiç bu ülkenin geleceğinden endişe duyurmadı. O yüzden ne yaparsak yapalım bu millete olan borcumuzu ödemiş olmayız." diye konuştu.
Ezine'nin Çanakkale'nin parlayan yıldızı olacağını belirten Turan, şunları kaydetti:
"Kıskananlar çatlasın. Ama daha çok yapacağız, daha iyi yapacağız inşallah. Artık ambulans daha çabuk geliyor. Hastanelerde doktorlar daha fazla. Bunlar olduğu zaman tabiki ölümler, hastalıklar daha önüne geçilir hale geliyor. Bakınız yıl 2002 Çanakkale'de toplam 3 ambulans var. 12 ilçe var, 600 köy var. Bu sene 45 ambulansımız var, hava ambulansımız ayrı, deniz ambulansı ayrı, dağda paletli ambulans ayrı olmak üzere. Bunlar çok kıymetli işler. Tarımla ilgili bu bölgede çok ciddi iddialarımız var. Süt teşviklerini artırdık biliyorsunuz. 10 kuruştu litre başına 1 Ocak itibarıyla 25 kuruşa çıktı. Onun dışında 50 hayvancılık projesine sadece bu yıl içerisinde kullanılmak üzere 37 milyon lira para ayrıldı. Hayvancılık teşviklerimiz var."
Turan ve beraberindekiler daha sonra Ezine Öğretmenevi önünde köylere Hizmet Götürme Birliğine hibe edilen çöp toplama aracının hizmete başlaması dolayısıyla düzenlenen törene katıldı.
Ezine'deki törenlere Çanakkale Valisi Orhan Tavlı
, AK Parti Çanakkale Milletvekili
Jülide İskeroğlu, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
(ÇOMÜ) Rektörü Prof. Dr. Yücel Acer
, Ezine Belediye Başkanı Haluk Babaoğlu
, Bayramiç
Belediye Başkanı Sadettin Arslan
, İl Özel İdare Genel Sekreteri Abdullah Köklü, Şehit Fatih Duru'nun ailesi, daire müdür ve amirleri, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı.