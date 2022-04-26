"Cumhurbaşkanını tehdit milleti tehdittir" - Son Dakika
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"Cumhurbaşkanını tehdit milleti tehdittir"

26.04.2022 16:55
"Cumhurbaşkanını tehdit milleti tehdittir"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz sizin neden Kavala davasında agresif olduğunuzu biliyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz sizin neden Kavala davasında agresif olduğunuzu biliyoruz. Cumhurbaşkanını tehdit milleti tehdittir. Demokrasi yoksulluğudur" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun sözlerine değinerek, "Kemal Kılıçdaroğlu siyasi liderliği bıraktı, şovmen olmaya devam ediyor. Bir anda kürsüyü terk ederek şova şahit olduk. Ne yaparsa yapsın yakışmıyor. Herkesin bildiği gerçek var. CHP'nin bu ülkeye vereceği bir şey yok" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Gezi Parkı davasında kararın açıklanmasının ardından "Erdoğan mahkum olacaktır. Ant olsun" sözlerine ilişkin Turan, "Dün bir mahkeme sonuçlandı, yargı safhası devam eden süreç. Adaleti kendimiz için değil herkes için isteyen insanız. Hakimleri, cumhurbaşkanını tehdit eden bir dili tercih etmedik. Genel başkanımız şiir okudu hemen içeri girmeyi görev bildik. Siyaset tarzının bu kadar basit, ucuz olmaması lazım. Sen git ağ baban gelsin. Bizi Gezi iddiası durduramaz. 17 Aralık durduramadı, 15 Temmuz durduramadı, sen mi durduracaksın? Senden mi korkacağız? Yıllardan beri süren dava var. Bu dili kabul etmiyoruz. Bu kadar ağır ithamlarla şov yapmayı mahkeme önünde doğru bulmuyoruz, daha sağduyulu dile davet ediyorum. Biz sizin neden Kavala davasında agresif olduğunuzu biliyoruz. Cumhurbaşkanını tehdit milleti tehdittir. Demokrasi yoksulluğudur. Menderes'ten biliyoruz. Siz imkan bulsanız idam eder yağlı urganın parasını istersiniz" şeklinde konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Turan, "Hadi inşallah. Altılı masa son dönemde sık toplanıp bildiri yayınlıyor. Altın günü, kısır günü gibi bir toplantı silsilesi haline geldi. Adaylığına yeşil ışık yaksa öyle mi bırakır. Hem parti içindeki ekiplere hem de altılı masaya bir yaklaşım gördük" değerlendirmesini yaptı.

(Ahmet Umur Öztürk - İHA)

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Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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