AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan, barolara ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan, barolara ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Grubu'nun tüm kararlığıyla barolara ilişkin kanun teklifinin arkasında olduğunu ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edeceğini bildirdi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, AK Parti Grubu'nun tüm kararlığıyla barolara ilişkin kanun teklifinin arkasında olduğunu ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edeceğini bildirdi.

Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi
Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı
Milli Savunma Üniversitesi sınavı sonuçları açıklandı

Turan, bugün TBMM Adalet Komisyonunda görüşmelerine başlanacak barolara yönelik düzenleme içeren Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi hakkında değerlendirmede bulundu.

"Derdimiz barolarda daha özgürlükçü, örgütlenme hürriyetine, fikir hürriyetine imkan tanınması ve barolar birliğinde eşit temsilin sağlanması." diyen Turan, ayrıca teklifin, kılık kıyafet serbestisi, avukat yargılamalarının istinaftan Yargıtay'a taşınabilmesi, avukatların ilk 5 yıl kesintilerinin yüzde 50 ile sınırlanması gibi birçok önemli konuyu da içerdiğini anımsattı.

Sürecin başından itibaren ilgili tüm kesimlerle görüşmeye, fikirlerinden istifade etmeye gayret ettiklerinin altını çizen Turan, şunları kaydetti:

"Diyalog yerine meydanları tercih eden bazı barolar, yıllardır süregelen ve kimseye faydası olmayan alışkanlıklarını bir kez daha gösterdi. Bugüne kadar mesleki gelişime hiçbir katkı sağlamayanlar, mesleki konular dışında birçok konuyla ve milletimizi yaralayan konularla gündem olanlar, bu süreçte de yine eski alışkanlıklarını sergiledi. Ümit ediyorum bugünkü komisyon görüşmeleri bu kötü örneklerin hatırlandığı değil aklın, sağduyunun ve nezaketin hakim olduğu, gerilimden uzak herkesin fikrini medenice ifade ettiği bir çalışma ortamı olur. Herkesin buna katkı sağlamasını, tarihe geçecek görüşmelere saygınca tanıklık etmeye imkan vermesini bekliyoruz. Tüm partilerin katkısı son derece önemli."

Komisyonun, bugün ya da yarın görüşmelerini nihayete erdirmesi halinde, haftaya da Genel Kurul görüşmelerine başlanacağını ve hafta sonuna kadar bu önemli teklifin yasalaşmış olacağını kaydeden Turan, "AK Parti Grubu, tüm kararlığıyla teklifinin arkasındadır ve komisyon görüşmelerini yakinen takip edecektir. Şimdiden görüşmelerin ve teklifin hayırlı olmasını diliyoruz." dedi.

Bülent Turan, Yargıtay, AK Parti, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.07.2020 11:45 Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan, barolara ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

17:57 Yerli otomobil, AB'den sonra Çin Patent Kurumu tarafından da tescillendi 17:42 Aydın'da termometreler 52 dereceyi gösterdi, vatandaşlar sığınacak gölge aradı 17:27 Inter, Real Madrid'li Achraf Hakimi'yi resmen kadrosuna kattı 17:08 Son Dakika: Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş da Meclis Başkanlığı'na adaylığını açıkladı 17:03 Meteoroloji ve Bursa Valiliği, 16 il için sıcak hava uyarısında bulundu 16:57 Van'da kaybolan 2 yaşındaki Melek'ten acı haber geldi 16:48 Uçakta koronavirüs belirtileri gösteren yolcu hastaneye götürülerek karantinaya alındı 16:40 Teröristlerin gizlediği bomba yapımında kullanılan 3 ton gübreyi jandarma buldu 16:39 Roma, Napoli'nin Cengiz Ünder için yaptığı 30 milyon euroluk teklifi kabul etti 16:00 Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 1,35 milyar dolar azaldı 15:54 9 yıl boyunca bebek bekleyen çiftin ikizlerini, kıskançlık krizine giren köpekleri parçaladı 15:49 ABD'de düğün fotoğrafı çektiren çift dalgalara kapıldı 15:35 Son dakika: İngiltere, Türkiye'ye uçuş yasağını kaldırmaya hazırlanıyor 14:41 Havalar ısınınca buz satışları iki katına çıktı 14:27 Son Dakika: Kişisel Verileri Koruma Kurulu TikTok hakkında inceleme başlattı
"Kilolusun" diyerek eleştirilen Pelin Karahan, bikinili poz vererek karın kaslarını sergiledi
13:56
Yeni sosyal medya düzenlemesine göre BTK, 'kamu yararı gözeterek' Netflix ve Whatsapp'ı engelleyebilecek
13:25
Koronavirüse rağmen minibüsler balık istifi doluyor
12:31
Minik İkranur'un babası cinayeti işaret etti: Konuşacağı için öldürülmüş olabilir
12:20
Kurban Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bilim Kurulu Üyesi tek şarta bağladı
10:33
Elektrik teline çarpan karga 10 dönümlük buğday tarlasını yaktı
10:24
Bu kare uluslararası kamuoyunda infial yarattı! 3 yaşındaki çocuğu, öldürdükleri dedesinin göğsüne oturtup fotoğraf çektiler
10:15
Galatasaray, Ryan Donk ile 1+1 yıllık yeni sözleşme imzalayacak
09:15
Gaziantep FK futbolcusu Twumasi, sözleşmesi bittiği gerekçesiyle izinsiz olarak takımdan ayrıldı
23:08
Bakan Koca, Çin'de ortaya çıkan yeni virüsle ilgili ilk kez konuştu
23:04
Cristiano Ronaldo ile aşk yaşadığını söyleyen Elisa Panicis, çırılçıplak poz verdi
22:37
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2020 18:21:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan, barolara ilişkin kanun teklifi değerlendirmesi Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]