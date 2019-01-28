Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dernek Ziyareti

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dernek Ziyareti

1 saat önce

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren Şen Mahalle Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dernek Ziyareti, System.String[]
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesinde faaliyet gösteren Şen Mahalle Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğini ziyaret etti.

Yerel seçim çalışmaları kapsamında Çanakkale'de bulunan Turan, Şen Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Mahalleye gelişinde davul zurna eşliğinde karşılanan Turan, Roman vatandaşlarla oyun havası eşliğinde oynadı.

Daha sonra Lapseki Şen Mahalle Roman Kültürünü Geliştirme ve Dayanışma Derneğine geçen Turan, Dernek Başkanı Ali Çalışır ve üyeler tarafından karşılandı.

Dernek üyeleriyle sohbet eden Turan, vatandaşlardan 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için yeniden aday gösterilen Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz'a destek istedi.

Esnaf ziyaretinde de bulunan Turan'a, Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz ile AK Parti İlçe Başkanı Halil Özer eşlik etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 04:33 Kaynak: AA

Bülent Turan, Lapseki, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Diyarbakır'da Sokak Ortasında Sapık Dehşeti Makam Aracıyla Ormanda Alkol Alan CHP'li Belediye Başkanına, Vatandaşlar Tepki Gösterdi

Fenerbahçeli Roman Neustadter: Ligde Kalacağımıza Eminim Bozkurt Figürlü Yorgana Yoğun İlgi! 3 ila 5 Bin TL Arasında Satılıyor
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.1.2019 17:38:42. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Dernek Ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]