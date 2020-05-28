AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan gündeme dair açıklamalar

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletvekili transferlerine ilişkin olarak, "Bu bir siyasi ahlak meselesidir.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan gündeme dair açıklamalar, System.String[]

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Grup Başkanvekili Bülent Turan, milletvekili transferlerine ilişkin olarak, "Bu bir siyasi ahlak meselesidir. Bir partiden toplu olarak başka partiye geçmek, kamera karşısında ağlayarak açıklamak, ardından geri gelmek kanun meselesi değil, ahlak meselesidir" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, makamında Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu, milletvekili transferleri ve Meclis çalışmalarına ilişkin sorulara cevap verdi. Turan, Seçim ve Siyasi Partiler Kanunu'nun TBMM'ye gelip gelmeyeceğine dair soruya, "Sistem değişikliğinde Seçim Kanunu gibi kanunlarda değişiklik kaçınılmaz olur. AK Parti'nin başından beri çalışması var, sisteme bağlı olarak seçim yasasının değişmesi hep gündemimizde var. Son dönemde bazı çekincelerle gündeme alıyoruz yaklaşımı doğru değil. Kanun ile bu dizayn yapılmaz" yanıtını verdi.

Milletvekili transferlerine ilişkin soru üzerine Turan, "Bu bir siyasi ahlak meselesidir. Bir partiden toplu olarak başka partiye geçmek, kamera karşısında ağlayarak açıklamak, ardından geri gelmek kanun meselesi değil, ahlak meselesidir. AK Parti, MHP'nin, diğer partilerin teklifleri varsa değerlendirmek görevimizdir. Cumhur İttifakı'nın tüm paydaşlarıyla beraber ortak aklı bulmak, beraber iş yapmak istiyoruz. Biz partimizle ilgili hiçbir endişe duymayan, son MYK toplantısında anketlere baktığımızda oylarımızın milletin teveccühüyle hala arttığını gören, bizden koptuğu iddia edilen partilerin hiçbir siyasal zemin bulamadığını gördüğümüz bir siyasal yürüyüşten bahsediyoruz. Endişemiz yok, aksine her parti seçime girsin, boyunun ölçüsünü alsın istiyoruz. Kendi liderine, arkadaşına ihanet edenlerin ufak bir el hareketiyle, çırpmasıyla iktidar olunamayacağını görsün istiyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Barolar Birliği düzenlemesinin amacına yönelik soru üzerine ise Turan şunları söyledi:

"Avukatların bir baroya üye olma mecburiyetinin Anayasa'ya, evrensel hukuka, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi'ne aykırı olduğunu düşünüyoruz. Birden fazla partiye, sendikaya rızamız var da birden fazla baroya neden rızamız olmasın. Neden avukatları tek baroya üye olsun diye zorlayalım. İnsanlar istediği baroya, sendikaya, odaya üye olması lazım. İstanbul'da mevcut başkana 8 bin oy verilmiş, 40 binden fazla insanın hiçbir temsili yok. Baronun 50 bin üyesi var. 8 bin 'evet' demiş, 42 bin temsili yok. Neresi demokrasi? Kontrollü demokrasi haline gelen yapıların değişmesini istiyoruz. Birden fazla baroya izin verelim, her avukat mesleğini yaparken kendi sorunlarını gündeme getiren barolara sahip çıksın, üye olsun istiyoruz. Baro başkanlarımızdan somut örnekleri, evrensel hukuka uygun yöntemleri bize iletmesini isteriz. Bu baronun susturulması değil, daha demokratik meslek örgütleri içindir."

Meclis çalışmalarına ilişkin soruya ise Turan, "Tüm partilerin ortak kabulünde ara verdik, 2 Haziran'da Meclisimizi yeniden açıyoruz. Halkın beklediği teklifler, bakanlıklarımızın beklediği teklifler var. Mahalle ve çarşı bekçilerinin teklifi var, onu almak istiyoruz. Tarım Bakanlığı ile ilgili taleplerimiz var. Hobi bahçelerinin tarım alanlarını istismar eden anlayışının önüne geçmek istiyoruz. Yargıyla ilgili bazı çalışmalarımız var. Ceza usulüyle ilgili hızlandırma taleplerini karşılamıştık, şimdi hukuk mahkemeleri ile ilgili süreci hızlandıracak, somut kurumlarla adım atacak kanun teklifimiz var, onu görüşmek istiyoruz" karşılığını verdi.

Turan, Temmuz ayının başında Meclisin kapanması gerektiğini fakat Temmuz ayının ortalarına kadar çalışmaları sürdüreceklerini kaydetti.

(Ahmet Umur Öztürk/İHA)

Bülent Turan, Milletvekili, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.05.2020 04:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika

Son Dakika

Canlı yayında göğüsleri görünen jüri üyesi itiraf etti: Bilerek yaptım Karnı burnunda olan ünlü şarkıcı, mayo giyip denize koştu Acun Ilıcalı, anneliğini çok beğendiği Şeyma Subaşı'nı öve öve bitiremedi Canlı yayında yöneltilen "Kürtçe" sorusu Acun'u küplere bindirdi: Vatan hainleri, vicdansızlar İletişim ödülünde Cemal Can ile konuşan Danla Bilic, kendisine laf atan Yasin'e sert çıktı: Hesabınla vedalaş "10 milyon liram olsa müziği bırakırım" diyen İrem Derici'ye para yağdı Şarkıcı Sinan Özen'in yenidoğan bebeği 6. kez ameliyat oldu Oyuncu Bahar Şahin'den gülümseten çocukluk itirafı: Galatasaraylı olduğum için Arda Turan'a aşıktım Oyuncu Saruhan Hünel, Kuruluş Osman dizisinden ayrıldı Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Mısırlı sunucu Lobna Asal, canlı yayında dakikalarca sevdiği maymunun saldırısına uğradı Karantina döneminde yeteneğini keşfeden Esra Erol, resim yapmaya başladı Fenomen Jason Derula, matkapla mısır yeme videosu çekerken ön dişlerini kırdı Sıkı spor yapan genç oyuncu, fit halini köpük banyosu pozuyla sergiledi Survivor'un 89. bölüm fragmanı yayınlandı! Cemal Can ile Danla Bilic şifreli olarak konuştu
Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi Macaristan 1. Ligi'nde maçların seyircili oynanmasına karar verildi         
23:18
Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı Afyonkarahisar'ın Kumalar Yaylası'na haziran ayına 3 gün kala kar yağdı         
22:49
Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım Caner Erkin'den Şükran Ovalı itirafı: İkna etmek için kapısında yattım         
22:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ayasofya mesajı Yunan basınında ses getirdi         
22:46
Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı Ordu Valisi Seddar Yavuz: Kente gelenlerin sorumsuz davranışları sebebiyle vakalar arttı         
22:27
Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü Brezilyalı yıldız Neymar'ın oğluna yaptığı yumurta şakası büyük ilgi gördü         
22:22
Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı Malatya'da göğsüne demir korkuluk saplanan çocuğu itfaiye kurtardı         
22:07
Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu Son Dakika: Hafta sonu 15 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu         
21:50
Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı Fenerbahçe, milli yıldız Nuri Şahin ile anlaştı         
21:50
Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi Doğum yapan kadını aracı pislenmesin diye taksisinden indiren şoföre ev hapsi cezası verildi         
21:35
15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu 15 gündür haber alınamayan adam kokular gelmesi üzerine evinde ölü bulundu         
21:14
İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor İtalya Serie A, resmen 20 Haziran'da başlıyor         
21:00
Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti Bitlis'te çobanlık yapan 3 çocuk babası, yıldırım çarpması sonucu vefat etti         
20:56
Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı Acil tıp teknisyenini darp eden zanlı tutuklandı         
20:53
15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek 15 ilde bu hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulaması devam edecek         
20:48
Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek Son Dakika: Üniversite sınavına girecek adaylar, sınav merkezlerini değiştirebilecek         
20:42
Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor Galatasaray'ın gündemine gelen Balotelli, Brescia'dan ayrılıyor         
20:34
Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 28 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 30 kişi vefat etti, 1182 yeni vaka tespit edildi         
20:24
İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek İngiltere'de normallaşme sürecinde koronaya karşı en fazla 6 kişiye kadar buluşmaya izin verilecek         
20:09
Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan restoran ve kafeler 1 Haziran'da açılacak         
20:06
Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek Son Dakika: 65 yaş üstü vatandaşların sokağa çıkma yasağı devam edecek         
19:58
Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak Son Dakika: Şehirler arası seyahat sınırlaması 1 Haziran'dan itibaren tamamen kaldırılacak         
19:56
Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı Yeni Malatyaspor'da 5'i futbolcu 6 kişi koronavirüse yakalandı         
19:45
İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı İstanbul'da kilise haçını kıran bir kişi gözaltına alındı         
19:43
Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı Yaşadığı dehşeti anlattı! Banka müdürüne sokak ortasında taciz ve yumruklu saldırı         
19:42
Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak Son Dakika: İstanbul'un Fethi'nin yıl dönümü nedeniyle yarın Ayasofya'da Fetih Suresi okunacak         
19:37
Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü Karabük'te 13 gün sonra koronavirüs vakası görüldü         
19:36
Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum Adı Galatasaray'la anılan Hakan Çalhanoğlu: Galatasaray'a gelirsem çok mutlu olurum         
19:21
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun fotoğrafında dikkat çeken yeşil içecek dolu bardak detayı         
19:13
Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı Hırsızlar, öğle arası şekerleme yapan çiftçinin tüm meyvelerini toplayıp kaçtı         
19:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.05.2020 23:40:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan gündeme dair açıklamalar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]