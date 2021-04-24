AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan HDP'nin 1915 olaylarına ilişkin açıklamasına tepki Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, HDP'nin 1915 olaylarına yönelik açıklamasına tepki gösterdi.

Turan, HDP Merkez Yönetim Yürütme Kurulu'nun 1915 olaylarına ilişkin "Ermeni soykırımı utancıyla yüzleşin" başlığıyla yaptığı açıklamaya tepki gösterdi.

Bülent Turan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kandil'in aparatı, emperyal güçlerin maşası, 'Çocuklarımızı istiyoruz' sözlerinin muhatabı, kısacası her şey oldunuz ama sadece Türkiye'nin partisi olamadınız." ifadelerini kullandı.