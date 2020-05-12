AK Parti Grup Başkanvekili Turan'dan Hemşireler Günü mesajı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Hemşireler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Turan, mesajında, salgınla mücadelede tüm sağlık çalışanlarının eşine az rastlanır bir fedakarlıkla görevlerini ifa ettiklerini belirtti.

Koronavirüsle mücadele kapsamında devletin ilk andan itibaren önemli adımlar atarken sağlık çalışanlarının da büyük bir özveriyle çalıştığını vurgulayan Turan, şunları kaydetti:

"83 milyon olarak çok özel birlik, beraberlik ve dayanışma örneği sergiledik. Virüsün etkisini en aza indirmek için tüm kurumlarımız büyük bir gayret sarf ediyor. İyileşen hasta sayımızda artış, vaka ve vefat sayısında düşüş söz konusu. Bunda hiç kuşkusuz sağlık çalışanlarımızın payı büyük.

Bizler de bu özel gün münasebetiyle pandemiyle mücadele sürecinin kahramanlarından olan hemşirelerimize karanfil vererek bir nebze de olsa teşekkür etmek, moral vermek, yanlarında olduğumuzu hissettirmek istedik. Sürecin başından itibaren ailelerinden uzakta, gece gündüz demeden mesai yapan sağlık çalışanlarımızın emeklerini hiçbir zaman ödeyemeyiz. Bu anlamlı çalışmada görev alan tüm teşkilat mensuplarımıza teşekkür ediyoruz."

Açıklamanın devamında AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu ile AK Parti Çanakkale İl Başkanı Naim Makas'ın Hemşireler Günü dolayısıyla kentte görev yapan hemşirelere karanfil dağıttığı bildirildi.