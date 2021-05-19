ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan yavru balık üretim tesisindeki salım törenine katıldı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Lapseki ilçesi Kemiklialan köyünde bulunan özel bir şirkete ait yavru balık üretim tesisindeki salım törenine katıldı.

Törende 15 bin kalkan, 2 bin çipura ile 5 bin levrek yavrusu denize bırakıldı.

Burada konuşan Turan, Çanakkale'nin bir tarım, orman ve turizm kenti olmasının yanında balıkçılıkta da önemli bir nokta olduğunu söyledi.

Bölgedeki balıkçılığın daha profesyonel imkanlarla yapılmasını istediklerini anlatan Turan, şunları kaydetti:

"Biz balıkçılığın şehrimizdeki göletlerle sahillerle daha kıymetli hale gelmesini istiyoruz. Biz 671 kilometre uzunluğuyla Türkiye'mizdeki en uzun ikinci sahile sahip bir şehiriz. Yapılan desteklerle balıkçılıkta ülkemizde ve bölgemizde önemli bir ihraç haline gelmeye başladı.

Buna baktığımızda özellikle 2003 yılında balıkçılık destek kapsamına alındı. 1,5 milyar liraya yakın ödeme desteği yapıldı. Bunun yanında 2004 yılında ÖTV'siz mazot imkanı getirildi. Sonuç olarak o yıllardan bu zamana kadar 157 bin tondan, 855 bin ton gibi büyük bir oranda ihracat imkanına kavuşmuş oldu."

Çanakkale'nin balıkçılıkla ilgili rakamları hakkında bilgi veren Turan, şunları kaydetti:

"23 su ürünleri yetiştirme tesisimiz var. Bunun 10'u alabalık üretim tesisi, 6'sı sazan balığı üretim tesisi, 3'ü midye üretim tesisi, ikisi çipura ve levrek, biri de kurbağa üretim tesisi olmak üzere 23 ayrı su ürünleri yetiştirme tesisimiz var. 2021 yılında 3 de midye üretim tesisi Tarım İl Müdürlüğümüz inceleyip onayını verdi, faaliyete başladı. Bunun yanında 5 tane başvuruda şu an inceleme aşamasında, umut ediyoruz onlar da en kısa zamanda sonuçlanır. Bölgemize yeni su ürünleri tesisleri kazandırmış oluruz."

Turan Çanakkale'de köylüler ve üreticiler için göletlere 585 bin yavru sazan balığı bırakıldığını sözlerine ekledi.

Törende, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Tarım ve Orman İl Müdürü Erdem Karadağ, Çanakkale Ticaret Borsası Başkanı Kaya Üzen, siyasi parti başkanları ile sektör temsilcileri hazır bulundu.