AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketi" çalışmalarını anlattı - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketi" çalışmalarını anlattı

28.01.2021 16:16

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz, Türkiye'de yargıya güvenin artmasını, demokrasinin daha da güçlendirilmesini, daha güçlü insan hakları vurgusunu, daha bağımsız bir yargı istiyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz, Türkiye'de yargıya güvenin artmasını, demokrasinin daha da güçlendirilmesini, daha güçlü insan hakları vurgusunu, daha bağımsız bir yargı istiyoruz. Yargılanma hakkının, ifade hürriyetinin, din hürriyetinin, örgütlenme hürriyetinin daha da genişletilmesini istiyoruz. Bu ana başlıklar altında ne kadar sorun varsa kanun teklifi, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da idari kararla atılacak bir adım varsa yapmayı bir görev biliyoruz." dedi.

Turan, hukuki ve ekonomik reformlara ilişkin AK Parti'nin yürüttüğü hazırlıklara ilişkin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu toplantısında bu konuda istişarelerin yapıldığını söyledi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün de bu toplantıda bir sunum yaptığını dile getiren Turan, sunumun ardından saatlerce konu üzerinde tartışmaların yürütüldüğünü kaydetti.

Bülent Turan, Gül'ün sunumunda yer alan konulardan kanun teklifi olacak bölümlerin, cumhurbaşkanlığı kararnamesi olacak bölümlerin ve hiç bunlara gerek kalmadan bakanlıkların idari kararlarıyla yapılacak olan bölümlerin bulunduğunu da belirtti.

Şimdi herkesin kendi dersine çalışacağını dile getiren Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Farklı konularda, farklı meselelerde hukukçu milletvekillerimiz başta olmak üzere tüm milletvekillerimiz, Adalet Bakanlığımız çalışanları, AK Parti Genel Merkezimizin yöneticileri bir çalışma yürütecek. Bu çalışmanın nihayetinde bir kanun teklifi ortaya konacak. Biz, Türkiye'de yargıya güvenin artmasını, demokrasinin daha da güçlendirilmesini istiyoruz. Geldiğimiz yerde, daha güçlü insan hakları vurgusu istiyoruz, daha bağımsız bir yargı istiyoruz. Yargılanma hakkının daha da genişletilmesini, ifade hürriyetinin, din hürriyetinin, örgütlenme hürriyetinin daha da genişletilmesini istiyoruz. Bu ana başlıklar altında ne kadar sorun varsa kanun teklifi, cumhurbaşkanlığı kararnamesi ya da idari kararla atılacak bir adım varsa yapmayı bir görev biliyoruz. Ümit ediyorum ki başta, Cumhur İttifakı ortağımız MHP olmak üzere tüm partilerle yapılacak görüşmelerde olumlu bir hava ortaya çıkar. Bu olumlu hava Meclis'te daha seri, daha çabuk kanunlaşma süresini sağlar ve Türkiye'nin reform anlayışında tüm partilerin de desteğiyle beraber bir seviye daha atlamış oluruz."

Kanun teklifinin somutlaşmasının ardından kamuoyuyla bunu paylaşacaklarını belirten Turan, "Ekonomiyle ilgili sorunlarımız masamızda, tarımla ilgili sorunlar masamızda, yargılamanın yavaşlığına ilişkin sorunlar masamızda, daha güçlü insan hakları vurgusu masamızda, uluslararası yatırımcıların beklediği bazı konular masamızda ve hepsini değerlendireceğiz. Bu değerlendirmelerin sonucunda tüm tarafların da kanaatiyle beraber adım atmaya başlayacağız." diye konuştu.

"Reform kelimesi en çok AK Parti'ye yakışır"

Reform kelimesinin en çok AK Parti'ye yakıştığını vurgulayan Turan, 20 sene önce Türkiye gündeminde yapısal ne kadar sorun varsa, katsayısından başörtüsüne, ekonomik meseleye kadar dönüp de arkaya bakıldığında reform anlayışıyla bunların çözüldüğünün görüleceğine işaret etti.

Turan, "Eksiklikler tabii ki vardır. Yapılamayan var mı? Az sayıda var. Ama büyük oranda baktığımızda, 20 sene önce ülkenin önemli sorunu olarak görülen ne kadar konu varsa, reform anlayışımızla bunların geride kaldığını görüyoruz." değerlendirmesinde bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Turan, şöyle devam etti:

"Bu reformist anlayışımız devam ederken zaman zaman yavaşladığı ve hızlandığı dönemler oldu, motivasyonumuzun arttığı oldu, azaldığı oldu. Gezi meselesinde olduğu gibi, 15 Temmuz'da olduğu gibi, 17 Aralık'ta olduğu gibi, 6-7 Ekim'de olduğu gibi dönem dönem ülkemizin bu malum konulardan dolayı içe kapanmışlığı, reform anlayışının biraz daha yavaşladığı dönemler oldu. Ancak şimdi bunları büyük oranda geride bıraktık. Hem FETÖ hem PKK hem de diğer örgütlere karşı çok güçlü mücadeleyle beraber tüm bu önemli sorunlar büyük oranda geride kaldı."

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketi çalışmalarını anlattı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketi çalışmalarını anlattı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketi çalışmalarını anlattı
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketi çalışmalarını anlattı

Bülent Turan, AK Parti, Türkiye, Reform, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Turan, 'ekonomi ve hukuk alanındaki reform paketi' çalışmalarını anlattı - Son Dakika


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