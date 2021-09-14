Üye Girişi
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması

14.09.2021 18:29
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Görünen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Görünen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı olacak. Dün, 'İktidara geldiğimizde, HDP'ye bir, iki bakanlık verebiliriz' diyen CHP, bugün adayın belirlenmesini HDP'ye bırakmış durumda. Kendi aralarında mutabakata varamayanlar, ülke yönetimine talip olamazlar." dedi.

Turan, Meclis'te basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla 1 Ekim Cuma günü 27. Dönem 5. Yasama Yılı'nın başlayacağını anımsatan Turan, hemen ardından Meclis kapalıyken göreve başlayan Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in TBMM İçtüzüğü gereği yemin etmesini öngördüklerini söyledi.

Meclis'in 5 Ekim Salı günü normal çalışma takvimine başlayacağını bildiren Turan, muhalefetten, yasama faaliyetlerine uzlaşı içinde, gerilimden uzak, akılcı katkılar beklediklerini, bu anlamda muhalefetle olumlu bir diyalog kurmak istediklerini kaydetti.

Turan, sürekli aynı polemiklerin, gündemlerin ve tartışmaların hem muhalefete hem ülkeye katkısı olmadığını vurgulayarak, "Polemik her zaman yapılabilir ama Meclis'in daha nitelikli çalışmasını, yeni sistemde daha önemli vazifeler üstlenen milletvekillerimizin teklif verme hakkını daha iyi değerlendirmesini teklif ediyoruz. Biz de daha fazla tekliflerimizi muhalefete götürelim, onlardan bu konularda görüşlerini alalım." diye konuştu.

Aynı polemik tarzının, muhalefete yararı olmadığını dile getiren Turan, "Faydası olsaydı bu arkadaşlarımız iktidar olurlardı." değerlendirmesinde bulundu.

"İlk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan teklif"

Turan, toplumun beklentilerinin olduğunu, her milletvekilinin seçim bölgelerinde vatandaşların dertlerini dinlediğini, tespitleri bulunduğunu anlattı.

Yaz döneminde üzerinde çalıştıkları bazı konular olduğunu dile getiren Turan, Meclis'in gündemine getirmeyi planladıkları kanun tekliflerini şöyle sıraladı:

"Vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan, hedefleyen bir teklifimiz olacak. Küçük esnafımızı hep kolladık, koruduk. Bu anlayışımız devam edecek. Muhalefete de bu teklifimizi götürmeyi, onların da bu konuda kanaatlerini almayı ve o kanaatlerden sonra olgunlaşan teklifi komisyona sunmayı düşünüyoruz. Değişmezse, ilk gündem maddemiz vergilerin kolaylaştırılmasını sağlayan teklifimiz olacak. Yalan yanlış haberlerle ilgili tüm kesimlerin çok yoğun şikayetleri var. Buna ilişkin çalışmamız var. Avrupa örneklerini inceliyoruz. Uluslararası hukukun gereğini inceliyoruz. Buna ilişkin bir çalışma içerisindeyiz. Spor Kanunu'na ilişkin bir çalışma var. Daha denetlenebilir, daha şeffaf bir sistem olmasını öngörüyoruz. Psikologların bir anlamda meslek kanununa ihtiyaçları var. Buna ilişkin bir çalışmamız olacak. Yargı Reformu Strateji Eylem Planı'nın gereği olarak yeni paketlerimiz yolda. Fakat bunların yanında temel yasa diye düşündüğümüz, Seçim Yasası, Siyasi Partiler Kanunu gibi ve daha önemlisi yeni anayasa çalışması gibi, gündemimiz hiç yok olmayacak. Bunlara ilişkin tüm partilerin ortak teklifiyle, yaklaşımıyla nasıl bir metin ortaya çıkabilir, bunu tartışıyoruz. Ümit ederim bu takvim içerisinde bu beklentiler karşılanır."

"Tarihi mirasımızın polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz"

Sakarya Meydan Muharebesi'nin bir kahramanlık destanı olduğuna işaret eden Turan, "Bizleri gururlandıran, birleştiren, ortak duygular içinde olduğumuz 100 yaşında bir zaferdir. Böyle bir tarihi mirasımızın polemik konusu yapılmasını doğru bulmuyoruz." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili konuşması üzerine muhalefet yetkililerinin polemiklerini yadırgadıklarını kaydeden Turan, bunu iyi niyetle karşılamadıklarını söyledi.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin milletin birlikteliğinin sembolü olduğunu vurgulayan Turan, "Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmetle ve saygıyla yad ediyoruz. Emanetlerini gururla taşıyoruz." ifadelerini kullandı.

"2002'de 190 civarında yurt sayımız bugün 800'lere çıkmış"

Muhalefetin "Yurt yapmadılar. Bu, FETÖ'ye, cemaatlere hizmet" eleştirilerine Turan, şöyle karşılık verdi:

"Muhalefetle ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Eleştiri, muhalefet başımızın tacı ama yalanla muhalefet olmayacağını artık görmeleri lazım. Bu milletin irfanı, yalan siyasete prim vermedi, vermeyecek. Eğer yalan siyasette başarılı olacak olsaydı 20 yıldan beri CHP, yüzde 25'i yüzde 26 yapardı. 'Yurt yapmadılar, öğrencileri cemaatlere mahkum kıldılar' dedikleri anda ufak bir araştırma yaptık. Karşımıza şöyle bir tablo çıktı: 2002'de 190 civarında yurt sayımız varken, bugün 800'lere çıkmış, yatak kapasitesi 183 binden yaklaşık 700 binlere çıktı. Şu an çok sayıda inşaatı devam eden yurtlarımız var. Bu ithamları haksızlık olarak düşünüyoruz ve reddediyoruz."

"Daha tehlikelisi dış güçleri bilmeyen zavallı siyasetçi modeli"

Muhalefetin, "Dış güçler diye bir şey yok, Cumhur İttifakı buna sığınıyor" gibi bir eleştirisi olduğuna işaret eden Turan, "Ya dünya siyasetini, tarihini, küresel güçleri ve planları bilmiyorlar ya da tamamen niyet meselesi." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin tarihiyle, stratejik konumuyla, bölgede ve dünyada söz sahibi olmasıyla, terörle mücadelesiyle, güçlü Mavi Vatan iddiasıyla önemli bir aktör olduğunun altını çizen Turan, böyle bir ülkenin attığı adımların, elbette birilerini rahatsız edeceğini ya da birilerinin, dün olduğu gibi bugün de kirli senaryolar peşinde olacağını kaydetti.

Turan, "Tarihin her döneminde dış güçlerle mücadele edilmedi mi? Ekonomik operasyonlar, ambargolar yapılmadı mı? Kurtuluş Savaşı dış güçlere karşı, yedi düvele karşı verilmedi mi? O günkü niyetlerin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Bazı ülkelerin konjonktürel niyetleri, olumlu veya olumsuz tavırları bu gerçeği değiştirmez. 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında küresel güçler de yok muydu?

FETÖ sadece bir maşa değil miydi? Hatta Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkanlığı da bir operasyonun sonucunda değişim değil miydi?" sorularını yöneltti.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, "Şimdi neymiş, dış güçler yokmuş. Ayıp. Bu şahıslara, millet bu devleti emanet edebilir mi? Ecdadımız bu güzel vatanı bizlere miras olarak bıraktı. Bizim görevimiz istiklal mücadelesi ruhuyla her zaman güçlü olmaya çalışmak. Daha tehlikelisi dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli." yorumunu yaptı.

"Biz bugün 'evet' desek kendileri dağılacaklar"

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusunun muhatabı olmadıklarını dile getiren Turan, "Her gün biri aday oluyor. Diğeri bunu reddediyor. Bazen belediye başkanları bazen genel başkanların aday olduğu iddiasıyla karşılaşıyoruz. Bu durum Türkiye siyasetine hiçbir şey katmamakla beraber kendilerine de bir şey katmıyor." dedi.

Muhalefetin "erken seçim" taleplerini hatırlatan Turan, şunları kaydetti:

"Biz bugün 'evet' desek kendileri dağılacaklar. Ne adayları belli ne ilişkilerinin kıymeti belli. Durum o kadar absürt hale geldi ki; belediye başkanını parlatmak için tarihin akışını değiştirmiş bir cihan padişahına benzetmeye kadar gitti bu saçmalıklar. Tamamen hazırlıksız olmaları, ittifakın diğer paydaşlarının onayını almamalarından kaynaklı. Görünen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı olacak. Millet İttifakı'nın adayı aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacak. Dün, 'İktidara geldiğimizde, HDP'ye bir, iki bakanlık verebiliriz' diyen CHP, bugün adayın belirlenmesini HDP'ye bırakmış durumda. Kendi aralarında mutabakata varamayanlar, ülke yönetimine talip olamazlar. Bu trajikomik bir durum. Millet İttifakı, cumhurbaşkanı adayı belirlemekte zorlanıyor. Kafaları çok karışık. Getirsinler kanun teklifini destek verelim. İster bir yıl Kılıçdaroğlu, bir yıl Akşener, bir yıl Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına; ister 6 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı yardımcılıklarına imkan verilsin. İster öyle, ister böyle. Ne diyorlarsa, her usule hazırız. Bizim adayımız belli. Milletimize güveniyoruz."

Halkların Demokratik Partisi, Millet İttifakı, cumhurbaşkanı, AK Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı 18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi 18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan 17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan 17:42 En yüksek danışma kurulu olarak tanımlanan "Milli Eğitim Şurası" 7 yıl sonra ilk kez toplanıyor Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti 17:32 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin 16:50 Sergen Yalçın, Acun Ilıcalı'ya seslendi: Acun, kanalı aç herkes izlesin
İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı 16:20 İsrailli rakibiyle karşılaşmamak için olimpiyatlardan çekilen judocu Fethi Nourine, 10 yıl spordan men cezası aldı Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı 15:55 Adnan Oktar'a açılan davada adı vardı! TCDD Genel Müdürü Murat Atik görevden alındı

Son Dakika Haberleri
18:17 Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı
18:10 Husumetli iki aile arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı
18:08 Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı
18:05 Stefan Kuntz ile prensipte anlaşıldı! A Milli Takım'ın başına gelmesi an meselesi
17:48 Öldürdüğü eşi için kayıp ihbarında bulunan adam, eşini gömdükten sonra da telefonundan "İyiyim" mesajı attı
17:45 Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti
17:34 Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı
17:31 Oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya üzerinden gönderilen cinsel içerikli mesajları ifşa etti
17:19 Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi
17:04 Teknoloji severlerin beklediği gün geldi! Apple 13'ün tanıtımına saatler kaldı
Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı Kayseri'de 4 bin yıl öncesine ait kalıntılar, arkeologları bile şaşırttı         
18:18
Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı Bodrum'da koyda sıkışan köpek balığının yardımına giden vatandaşlar, ellerinden yaralandı         
18:08
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Mil-Diyanet Sen üyeleri açıklamalarına sert çıktı: Böylesi bir tablonun sonu uçurumdur         
18:01
Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti Yol verme kavgasında 2 kadın sürücü kavga etti         
17:45
Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı Cristiano Ronaldo'nun 'tüm zamanların en iyisi olmak' istediği vurgulandı         
17:35
Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi Fatih Terim, Trabzonspor beraberliğinin sorumlularını belirledi! Fatura Luyindama ve Babel'e kesildi         
17:19
Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi Son dakika: Meteoroloji sarı kodlu alarm verdi! 12 ilimiz için sağanak yağış ve sel uyarı geldi         
16:42
Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi Denizli'deki talihlinin oldu         
15:58
16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü 16 yaşındaki kız arkadaşını kaçırmak isteyen 33 yaşındaki adam, öldüresiye dövüldü         
15:33
Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor Oyuncuların bölüm başı ücretleri belli oldu! Listenin başını Halit Ergenç ve Burak Özçivit çekiyor         
15:03
Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı Müdür yardımcısının öğrencilere yönelik hakareti velileri ayağa kaldırdı         
14:21
Müge Anlı'ya Müge Anlı'ya "Konukları reyting için tutuyorsunuz" diyen avukata göz kırpmalı cevap geldi         
13:57
Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm Trans bireyin evine ilişki yaşamaya giden adam: 100 liramı geri vermedi, boğuşurken öldürdüm         
13:37
NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı NATO ile iplerin gergin olduğu bir dönemde kritik tatbikat! Rusya ve Belarus resmen gövde gösterisi yaptı         
13:31
İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı İYİ Parti Grup Başkan Vekili İbrahim Özkan, 50 otobüsün hurdaya döndüğü iddiası ile Kadir Topbaş'ı suçladı         
12:24
Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi Sanal savaş başına dert açtı! Güniz Akkuş'a sosyal medyadaki tehditleri sebebiyle 28 yıl hapsi istendi         
10:38
Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı Yasak Elma, yeni sezona bomba gibi girdi! Aldatma sahnesi izleyiciden büyük tepki topladı         
09:45
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2021 18:59:06. #1.12#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Turan gazetecilerin sorularını yanıtladı Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement