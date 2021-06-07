AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik, "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu" kurulmasına dair hazırlanan önergenin, yarın tüm partilerle değerlendirip Meclis'e verilmesini, Perşembe günü de görüşmenin yapılmasını hedeflediklerini açıkladı.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bu hafta Genel Kurulda İcra ve İflas Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerinin yapılacağını anımsattı.

Marmara Denizi'ndeki müsilaj sorununa çözüm üretilmesi, oluşan kirliliğin önlenmesine yönelik "Marmara Denizi'ndeki Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu" kurulmasına dair hazırlanan önergenin görüşülmesinin planlandığını belirten Turan, "Araştırma Komisyonumuzun, tüm partilerimizle değerlendirip, yarın Meclis'e verilmesini, perşembe günü de görüşmenin yapılmasını hedefliyoruz." bilgisini paylaştı.

Tüm partilerin konuya ilişkin kanaatlerini almak istediklerini dile getiren Turan, "Bu sorunu araştırmak, sebeplerini bulmak, çözüm önerilerini değerlendirmek hepimizin görevi. Mavi Vatan diye adlandırdığımız denizlerimizin korunmasında tüm partilerin ortak hareket etmesinde büyük fayda olduğu kanaatindeyim." diye konuştu.

Hem yürütmenin bu konuda adımlar atacağını hem de yasamanın ilgili çalışmalarını yaparak yürütmeye yardımcı olacağını vurgulayan Turan, "Tüm partilerimiz önergelerini yarın verirlerse, perşembe günü itibarıyla görüşmelerimizi yapmayı ve komisyonumuzu kurmayı teklif ediyoruz." ifadelerini kullandı.

"Geçen hafta verdiği önergede, oylamada sadece 8 CHP vekili vardı"

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

"Muhalefet partilerinin tartışılacak konulara ilişkin önergeleri, AK Parti tarafından reddediliyor" iddiasıyla ilgili değerlendirmesi sorulan Turan, "Reel hayattan kopuk bizim hakkımızda iddialar görüyoruz. Her gün basında benzer haberler görüyoruz." dedi.

Partilerin söz almak için önerge verdiklerini anlatan Turan, "Geçen hafta bu çevre meselesiyle, Marmara Denizi'ndeki sorunla ilgili 'CHP önerge verdi, AK Parti reddetti' diye haberler çıktı. CHP'nin 125'e yakın vekili var. Ama geçen hafta verdiği önergede, oylamada sadece 8 CHP vekili vardı. Aslında önergeyi veren de kabul olsun diye vermiyor, söz almak için bunu yapıyor. Önergelerin kabul görmesinin yolu bir araya gelmek, beraber iş yapmaktır. Şimdiye kadar kabul olan tüm önergeler, ortak görüşmeyle yapıldı." şeklinde konuştu.

Meclisin aritmetiği, komisyon sayısının yeni komisyon kurmaya imkan verdiği için bu araştırma komisyonunun kurulabileceğinin altını çizen Turan, "Bir tweet atarak, 'Biz önerge verdik onlar reddetti' demenin hiçbir siyasi karşılığı olmadığı kanaatindeyim." yorumunu yaptı.

"Onların 'ihanet' dediği konu aslında bir gereklilikti"

Afyonkarahisar'ın Sinanpaşa ilçesine bağlı Güney beldesi belediye başkanlığı seçimlerine ilişkin Turan, "Küçük bir seçim, bunu biliyoruz. Ancak en kıymetli anket, sandık sonucudur. Küçük bir seçim olduğunu bilmekle beraber, şunu söylemek isterim ki; Erken seçimden başka rüya görmeyen, sürekli bunu gündeme getiren partilerin aynaya bakmasına vesile olmasını ümit ediyorum. Siz, Türkiye'nin pozitif gündemine rağmen, yukarıda SİHA'ların ihracı, aşağıda doğal gaz, petrol bulunmasına rağmen, Türkiye'nin pandemideki sorunları aşmak için güçlü bir liderlik örneği göstermesine rağmen sürekli 'seçim' derseniz, insanlar size 'ne oldu da seçim istiyorsunuz?' der. Dünkü seçimler aslında tüm partilerin aynaya bakmasını zorunlu kılan bir sonucu ortaya koydu. Türkiye'de hala tartışmasız çok büyük farkla Cumhur İttifakı görevinin başındadır. Milleti ile olan bağı devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Bu seçimin sonuçlarının her partiye önemli dersler verdiğini ifade eden Turan, şunları kaydetti:

"Hele ki bir tanesi var ki, adam adeta oraya kamp kurdu. Aldığı oy 17, üyesi kadar oy almadı. Zafer beklediği beldede 17 oy aldı. Bu insanlar, AK Parti'yi kendi çaplarında yüzde 49 oyu kendilerinin aldığını düşünen, AK Parti'yi ele geçirmek için garip senaryolar yapan bir ekiptiler. En güzel ders, sandık, demokrasi dersidir. AK Parti'nin aldığı yüzde 49 oyu sadece kendisine mal etmeye kalkanların, 'beldedeki seçimleri zaferle alacağız' deyip de 17 oy alanların düştüğü trajikomik durumu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Erkenken dönün bu yanlış yoldan. Yol erkenken dönün bu sevdadan. Bu milletin, irfanı, izanı vefasız hiçbir yapıya imkan vermez. Siz, kendi genel başkanı olduğunuz partiye ihanet edercesine, liderine, ekibine, eline geçirme, garip durumlar, uluslararası görüşmeler sonucunda ortaya koyduğunuz atraksiyonlarla beraber iş yapmak isterseniz, MKYK olaya el koyar. Onların 'ihanet' dediği konu aslında bir gereklilikti. Partinin yönetimi, yapılan yanlışı gördüğü için olaya el koymuştu. 'MKYK imza verdi, bizi görevden aldırdı, bu bir ihanet' diyorlar. Tam tersine MKYK görevini yapmıştır. Partinin karşı karşıya kaldığı sorunu el koyarak çözmüştür. 'Ben yüzde 49 oy aldım' diyen insanların, Afyon'da aldığı 17 oyun ne anlama geldiğini en çok onların değerlendirmesi lazım. Kendilerini daha çok bu millete güldürmemesi lazım."

"FETÖ söyledi, bunlar izletti, şimdi de Sedat Peker söylesin, onlar izletsin"

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in "organize suç örgütü elebaşı Sedat Peker'in iddialarına ilişkin Mecliste bir araştırma komisyonu kurulması" önerisinin sorulması üzerine Turan, "Meclis, kendi gündemine hakim olan, ne yaptığını bilen, milletin beklentilerini yasal zemin içerisinde değerlendiren çok önemli bir kurum. Biz, Meclisimizi, mafya liderlerinin, Twitter köşelerinin, kahvehane ağzının gündemiyle değerlendirmeyiz. Toplumun tüm dertleri bizim derdimiz, tüm merakları bizim merakımız. Yanlış yapan, hatalı davranan, hele ki bizim partimizde varsa, bunu ayıklamak, temizlemek bizim görevimiz. AK Partinin hatası varsa, bireysel olarak, bunun gereğini AK Parti yapmak durumundadır, yaparız. Ama Meclisimizi, devletimizin kurumlarını sadece bir adamın konuşmalarından yola çıkarak belirlemenin doğru olmadığı kanaatindeyim. Muhalefet, mafya babası iddiasındaki kişinin argümanlarını alıp taşımak değildir. Muhalefet, dedikodunun, iftiranın, hakaretin karşılık bulacağı bir yer değildir." yanıtını verdi.

CHP Grup Toplantısında sahte tapelerin sergilendiğini ifade eden Turan, "Ana muhalefet partisinin, iktidara en yakın partinin düştüğü hal, FETÖ'nün sözcülüğüydü. Şimdi de geldikleri yer, bir mafya babası diye adlandırılan kişinin kasetlerinden başka gündemi olmaması vahim tabloyu ortaya koyuyor. Siz, muhalefet olsanız, siyasetin hakkını verseniz bu hale düşmezsiniz." yorumunu yaptı.

Yarın CHP'nin TBMM'de grup toplantısı olduğuna işaret eden Turan, "Utanmasınlar, alışık nasıl olsa. Yarın da Sedat Peker'in kasetini izletsinler, kendi gruplarında. Bunu yapmadılar mı? FETÖ söyledi, bunlar izletti. Şimdi de Sedat Peker söylesin, onlar izletsin. Ama 75 yıldan beri oylarının neden artmadığını sorarsanız, en büyük gerekçe işte budur. Toplumun dertleri değil, dedikodunun merkezi olmaları." ifadelerini kullandı.

Savcıların konuya ilişkin gereğini yaptığını belirten Turan, "Biz, Meclisimizi planlanmış, kurgulanmış yapıların sözcüsü haline getirmeyeceğiz." dedi.

Bir yanlışın kapatılmasını isteyen insanlar olmadıklarını vurgulayan Turan, Meclis'i, yanlış politikalara alet etmeyeceklerini söyledi.

Bir kişinin ne söylediği kadar nerede söylediğinin de önemli olduğunun altını çizen Turan, "İlgili kişi nerede konuşuyor? Türkiye düşmanlığıyla bilinen bir ülkenin içerisinde bir otelde konuşuyor. Otel değiştiriyor, güvenlik gerekçesiyle. Değiştirdiği tüm oteller aynı patronun otelleri. Onun için diyorum; Ne söylediğinden öte nerede söylediği kıymetlidir. Biz, bu oyunlara gelmeyeceğiz. Hatalarımız varsa temizleriz, gereğini yaparız. Kaldı ki mafya ile AK Parti en son bir araya gelecek iki kavramdır." değerlendirmesinde bulundu.

"Muhalefetle ihanet arasında çok ince bir çizgi var"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'e Sedat Peker'in yaptığı mitinglerin sorulması üzerine 2015 yılında düzenlediği basın toplantısında, "Bizim genel prensibimiz bellidir. Kişiler kim olursa olsun, birtakım organizasyonlar varsa bunlara karşı çıkarız. Bunların AK Parti ile hiçbir ilgisi yok." dediğini anlatan Turan, AK Partinin 2015 yılında Sedat Peker'in adımlarına resmi olarak "hayır" dediğini söyledi.

"O yıllarda Sedat Peker'in söylemiş olduğu önemli siyasi argümanlara hiç haber değeri vermeyen basının bugün çok kıymetli muteber adammış gibi yaklaşmasını doğru bulmuyorum" diyen Turan, Sedat Peker'in bir kaç yıl önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na "Eğer ben mafyaysam, parti yöneticilerinize, vekillerinize sormanız gerekmez mi, bir mafyaya neden ziyarete geldiniz?" diye sorduğunu hatırlattı.

Turan, Gürsel Tekin'e "oğlunu bana gönderdin" dediğinde, bunu görmeyen basının, bugün İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım ile ilgili iddiaları vazgeçilmez hale getirmeye çalıştığını dile getirdi.

Sedat Peker'in, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e "Benimle kulaktan kulağa ne konuştun?" diye sorduğunu anımsatan Turan, "Niye bunu haber yapmadınız? Bu, o zaman muteber değildi, şimdi muteber. Bu samimiyetsizliktir. Bir mafya babasının dün de yaptığı iş, yanlışsa yanlış demek lazım, bugün de söylemek lazım. Eğer biz, her söyleneni soru önergesi yapacaksak, komisyon kuracaksak o zaman bunlara niye kurmuyoruz? Gürsel Tekin'e, Meral Akşener'e, Kemal Kılıçdaroğlu'na ilişkin iddialarına ilişkin niye komisyon kurmadık?" diye sordu.

Bir Yunan Profesörün "ABD Erdoğan'ı devirip Meral Akşener'i getirecekti" iddiasına işaret eden Turan, "Hadi araştıralım o zaman. Meclisin gündemi, dedikoduların, iddiaların siyasi hesapların konusu olmaması lazım." dedi.

Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin ne anlama geldiğini idrak edemeyenlerin son temsilcisi olduğunu dile getiren Turan, "Muhalefetle ihanet arasında çok ince bir çizgi var. Siyasi kavga, polemik yapılır. Ama bir mafya liderinin Meclisi, tüm basını esir almasını isyan ederek karşılıyorum." dedi.

"Sarıgül'ün iddiasını araştıralım"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun bir kaç ay önce "erken seçim gündeminin bu ülkeye faydası yok" dediğini anlatan Turan, "Bir anda ne oldu da seçim istemeye başladı?" diye sordu.

Kılıçdaroğlu'nun ABD'de resmi seçim sonuçları açıklanmadan ABD Başkanı Joe Biden'ı tebrik ettiğini hatırlatan Turan, "Kılıçdaroğlu, Biden'ın 'Türkiye'de AK Parti'yi iktidardan indireceğiz' demesinin aparatı oldu. Seçime 'hayır' diyenler, bugün Biden ağzıyla konuşmaya başladılar. Seçime 'hayır' diyenler, bugün Macron ağzıyla konuşmaya başladılar." ifadelerini kullandı.

CHP'den ayrılan Mustafa Sarıgül'ün "ABD, hangi muhalefet partisine para gönderiyor?" iddiasına ilişkin Turan, "Hadi bunu araştıralım." önerisinde bulundu.

Turan, Türkiye'nin bu polemiklere rağmen, sorunları aşarak büyümeye devam edeceğini dile getirdi.

"Hukukun gereği neyse onu yapmak durumundayız"

"Ayda 10 bin dolar gönderilen siyasetçi" iddiasının sorulması üzerine Turan, "Hukukun gereği neyse onu yapmak durumundayız. 10 bin dolar veya başka bir şey, kimin elinde ne bilgi, belge varsa bunu savcıya vermesi gerekir. Hiçbirimizin zan altında kalmasını hak etmediğimiz kanaatindeyim. Kaldı ki o iddia ortaya konduğunda 'AK Parti' denmedi, bir siyasi parti, belki başka bir parti. Kaldı ki vekil denmedi, siyasetçi dendi. Belki siyasetçi ama vekil değil. Ama ne olursa olsun, benzer ithamlar, Meclisi yoran bir gündemdir. Kimin elinde bilgi, belge varsa mutlaka savcılarla paylaşması gerekir." dedi.