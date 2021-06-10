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Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır" - Son Dakika

Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır"

10.06.2021 17:51

Son dakika haberleri... AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sözlerine ilişkin, "İddia ediyorum ki Cumhur ittifakı bu ülkenin yönetiminde yeni dönemde de bir numaralı ekip olarak işin içinde olacak.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile ilgili sözlerine ilişkin, "İddia ediyorum ki Cumhur ittifakı bu ülkenin yönetiminde yeni dönemde de bir numaralı ekip olarak işin içinde olacak. Ancak teorik olarak değerlendiriyorum, Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, TBMM'de basın açıklaması yaptı. Turan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun hazırlamış olduğu 'selam vermeyin' videosuna atıf yaparak, "Sayın Erdoğan'la, milletin gözünde olan bir kişi ile 11 yılda 9 seçim kaybeden bir kişinin muhatap olmasını doğru bulmazdık, Kılıçdaroğlu'nun Erdoğan'a değil de Turan'a cevap vermesini zevkle izliyoruz. Bir video söz konusu. 'Selam vermeyin' tarzı anne, babaları, makul olan olmayan muazzam bir kirlilikte video hazırlamış oldu. Hakarete alıştık, milletin evlatlarına, anne babalarına, makul olan olmayan, 'Selam verin, vermeyin' demenin yanlış olduğunu düşünüyoruz. Siyaset her şey değildir. Kılıçdaroğlu'nun 'selam vermeyin' demesine rağmen Hazreti Peygamberimizin 'selamı yayın' tavsiyesine uyarak, 84 milyona selam vermeye devam edeceğiz. Kılıçdaroğlu'nun makul olan anne baba veya makul olmayan anne baba tarzındaki ifadesi, tek parti döneminde kalan makul vatandaş uygulamasının bir devamıdır" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne ilişkin eleştirileri konusunda da Turan, "Akşener 'Cumhurbaşkanlığı sistemi eskimiştir, geride kalmıştır' dedi. Bir algıyla birlikte, sözüm ona, olmaz ya, Millet İttifakı seçimleri kazansa bile kazandığında parlamenter sisteme dönecekmiş gibi sistemi değerlendirdi. Bu millet, yanlış yapmadığından dolayı, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı asla yalnız bırakmadı. O yüzden iddia ediyorum ki, Cumhur ittifakı bu ülkenin yönetiminde yeni dönemde de bir numaralı ekip olarak işin içinde olacak. Ancak teorik olarak değerlendiriyorum, Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır. İnsanlar, tüm dünya ülkeleri, kazanılmış olan haklarını geri vermez. Milletin aldığı hakkı geri verme dönemi yok. Parlamenter sistemden halkın direkt oy verme adımına gelen başkanlık sisteminden geriye sisteme geçme dünyada örneği yok. Aynı gün parlamenter sisteme geçecekmiş algısı doğru değil. 600 vekil içinde 400 vekil olursa sistem değişikliği sağlanabilir. AK Parti yok olacak, MHP yok olacak, Millet İttifakı'nın paydaşları 400 vekil alacak. Böyle teori var mı? Seçimleri kazansanız bile geriye dönük olmayan sistem krizini gündem değiştirme olarak değerlendiriyoruz" diye konuştu.

Turan, şöyle konuştu:

"367 krizleri, 15 turda seçilen cumhurbaşkanı süreci geride kaldı. Yüzde 50+1 alan vesayete meydan okur, milletiyle yürüme dışında bir noktası olamaz. Seçimin kazandığı gün parlamenter sisteme dönecek gibi yapanların bu ifadelerini revize etmesini, seçimi kazansalar bile hangi anayasa değişikliği ile milletin önüne çıkacaklarını söylemeleri lazım, ortaklarınızı açıklayın, metninizi açıklayın ona göre bakalım."

15 vekille görüştüğü iddiasına da Turan şu ifadelerle cevap verdi:

"Grup başkanvekiliyim. Her gündemle ilgili vekillerle, ilgililerle toplantılar yaparız. Bu yanlış değil, birçok konuyla ilgili ilgilileri çağırırız değerlendirme yaparız. Bülent Turan'ın görevi var. İçerikle ilgili isyanım var. Doğru değil, yarın da toplantılarımız var. Çevre ile ilgili önerge ile sabahtan beri toplantı yapıyoruz. Görev verildiği iddiasının doğru olmadığını ifade etmek isterim. Gündemimizi mafyanın almasını doğru bulmuyoruz. İç kavgaları olmayan bir partiyiz. Biz gündemi belli olan bir siyasi partiyiz." - ANKARA

Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır
Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır
Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır
Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır

Bülent Turan, AK Parti, TBMM, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! AK Parti Grup Başkanvekili Turan: 'Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme dönmenin artık imkanı kalmamıştır' - Son Dakika


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