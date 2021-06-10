AK Parti Grup Başkanvekili Turan, gündemi değerlendirdi (1) - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın Meclis'te basın toplantısı düzenlemesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. (1)

" (Müsilaj Komisyonu) Bugün Meclisimiz çok kıymetli bir görüşmeyi yapıyor. Marmara'daki malum sorunla ilgili tüm partilerimizin ortak vermiş olduğu önergenin görüşmelerini yapıyoruz. Akşam saatlerinde görüşmelerimizi bitirip, oylayıp komisyonumuzun kurulmasını sağlamış olacağız"

"Milletin evlatlarına, anne-babalarına, makul olan olmayan ayrımını, selam verin vermeyin ayrımını çok yanlış buluyoruz"

"Yüzde 50+1 çok kıymetli bir formül. Yüzde 50+1'i alan vesayete meydan okur, darbeciye meydan okur. Yüzde 50+1'i alan milletiyle beraber yol yürümekten başka bir alternatif bulamaz"