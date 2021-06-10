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AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi Açıklaması

10.06.2021 18:04
AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında adımızı da vererek kendince bize itham etti, hakaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu, grup toplantısında adımızı da vererek kendince bize itham etti, hakaret etti. Üzülmedik, güldük. Çünkü başından beri diyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı asla Sayın Erdoğan değildir, olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı; bizim il başkanımız, ilçe başkanımız, olmadı grup başkanvekilimizdir." dedi.

Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in, TBMM grup toplantılarındaki konuşmalarını değerlendirdi.

Kılıçdaroğlu'nun, ismini de kullanarak ithamda, hakarette bulunduğunu söyleyen Turan, "Üzülmedik, güldük. Çünkü başından beri diyoruz, Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı asla Sayın Erdoğan değildir, olamaz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun muhatabı; bizim il başkanımız, ilçe başkanımız, olmadı grup başkanvekilimizdir." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın demokratik sistem içerisinde gençlik kolları, ana kademe, il başkanlığı, belediye başkanlığı, başbakanlık, cumhurbaşkanlığı şeklinde muazzam bir serüveninin, yol yürüyüşünün olduğunu dile getiren Turan, "Sayın Kılıçdaroğlu, bürokrasiden geldikten kısa bir süre sonra kendisinin de haberi olmadan bir gecelik operasyonla genel başkan oldu. O yüzden Sayın Erdoğan ile 11 yılda 9 defa seçim kaybeden, FETÖ'nün, mafyanın söylemlerini tekrar etmekten başka dil üretemeyen bir kişinin muhatap olmasını zaten doğru bulmazdık. O yüzden Sayın Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında Sayın Erdoğan'a değil de Sayın Turan'a cevap vermesini gülerek, keyifle takip ediyoruz, buyursun devam etsin." dedi.

"Selam verin-vermeyin ayrımını çok tehlikeli buluyoruz"

Turan, Kılıçdaroğlu'nun dün paylaştığı bir videodaki ifadelerini eleştirerek, şunları kaydetti:

"Hakarete, iftiraya alıştık ancak milletin evlatlarına, anne babalarına makul olan-olmayan ayrımını, selam verin-vermeyin ayrımını çok tehlikeli buluyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu'na, makam her şey değildir, siyaset her şey değildir, üç kuruşluk bu dünyada tüm milletin kardeşliğine halel getirecek, tartışma yaratacak ifadelerin kimseye yakışmayacağını ifade ediyorum. Biz, Kılıçdaroğlu'nun, 'Selam vermeyin.' demesine rağmen, Hazreti Peygamberimizin 'Selamı yayın.' tavsiyesine uyarak 84 milyona selam vermeye devam edeceğiz, kardeşliğimizi tesis etmek için çalışmaya devam edeceğiz. Sayın Kılıçdaroğlu'nun makul olan-olmayan anne baba ifadesinin, tek partili yıllarda kalan makul vatandaş kavramına uygun olup olmama kavgasının bir yansıması olduğunu ifade etmek isterim."

"Parlamenter sisteme geri dönmenin artık imkanı kalmamıştır"

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener'in, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni eleştirdiğini, meseleyi Millet İttifakı seçimleri kazansa, kazandığı gün sanki parlamenter sisteme geri dönecekmiş gibi değerlendirdiğini söyleyen Turan, "Bu millet yanlış yapmadığından dolayı liderini, AK Parti'yi, Cumhur İttifakı'nı asla yalnız bırakmadı. Yeni dönemde de Cumhur İttifakı bir numaralı ekip olarak işin başında olacak. Ancak teorik olarak değerlendiriyorum, diyorum ki Millet İttifakı kazansa bile parlamenter sisteme geri dönmenin artık imkanı kalmamıştır. İnsanlar, tüm dünya milletleri, tüm ülkeler demokratik gelişim içerisinde değerlendirildiğinde, aldığı bir hakkı geri verme örneği yok." şeklinde konuştu.

Turan, 600 milletvekili içerisinde 400 milletvekili olması durumunda sistem değişikliğinin halka sunulmadan Meclis'te karşılanabileceğini belirterek, "Düşünebiliyor musunuz? AK Parti, MHP yok olacak da Millet İttifakı'nın paydaşları 400 milletvekili alacak. Böyle bir teori, böyle bir anket, böyle bir ihtimal var mı? Kimseyi kandırmayın. Seçimleri kazansanız bile geriye dönme imkanı olmayan sistem değişikliğini ancak bir gündem krizi olarak değerlendiriyoruz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Turan, parlamenter sistem olacak mı, olmayacak mı tartışmasının geride kaldığını ifade ederek, "Gündemimiz Doğu Akdeniz, Mavi Vatan, Kuzey Kıbrıs'taki varlığımız, Azerbaycan'daki dostluğumuz. O yüzden ekonomiyi büyütmeye, pandemiyle daha güçlü mücadele etmeye, Türkiye'nin önünü açmaya hep beraber gayret edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Grup başkanvekilleri her gündemle ilgili tüm vekilleriyle toplantılar yapar"

"AKP'de Süleyman Soylu tartışması: 15 milletvekili rahatsızlıklarını parti yönetimine iletti" başlıklı bir haberde kendisinin de isminin yer aldığının hatırlatılmasının ardından değerlendirmesi sorulan Turan, BBC'nin yaptığı habere ilişkin açıklamalarını bugün sosyal medyadan paylaştıklarını, BBC'ye de gönderdiklerini söyledi.

"Ben Grup Başkanvekiliyim. Grup başkanvekilleri her gündemle ilgili tüm vekilleriyle, ilgililerle bir araya gelir; toplantılar, değerlendirmeler yapar. Bu yanlış bir iş değil." diyen Turan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz sadece o konuyla ilgili değil bugün de içinde olmak üzere birçok konuyla ilgili ilgilileri çağırırız, istişareler yaparız. Yarın da toplantılarımız var. Biz iktidar partisiyiz, gündemi, partimizi ilgilendiren konuları değerlendirmeyecek miyiz? Çevre ile ilgili gündemde olan önergeyle ilgili sabahtan beri tüm çevre ilgilileriyle toplantılar yapıyoruz. Aynı şekilde dediğiniz konuyla ilgili de tüm ilgililerle, bu konuyu bilen insanlarla, vekillerimizle bir araya gelip sayısız toplantı yaptık, gündemi değerlendirdik, önerilerimizi ifade ettik. Ama bahsedilen konu gibi 15 vekil toplantı yaptı bilgisinin de içerik olarak ifade edilen konuların da 'Bülent Turan'a şu konuda görev verildi' iddiasının da doğru olmadığını ifade etmek isterim."

Başından beri her zaman haktan, hukuktan, adaletten yana olduklarını vurgulayan Turan, "Bizim gündemimizi mafyanın, benzer yapıların almasını doğru bulmuyoruz. Biz hep ileriye adımlar atan bir partiyiz, iç kavgaları olmayan, bunu istemeyen ve bilmeyen bir partiyiz." diye konuştu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Bülent Turan, AK Parti, Hakaret, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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