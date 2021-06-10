AK Parti Grup Başkanvekili Turan gündemi değerlendirdi (2) - Son Dakika

Peker videolarını reklama açmış olsa ne kadar kazanacaktı? Birileri üşenmeyip hesapladı

Kademeli normalleşmede kısıtlamalar daha da esnetiliyor! İşte konuşulan 3 senaryo

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın konuşması TBMM - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi. (2)

"Seçimi kazandığı gün parlamenter sisteme dönecekmiş gibi yapan arkadaşların bir an önce bu ifadeleri revize etmesini, milletin önüne seçimi kazansalar bile hangi paketi koyacaklarını hangi anayasal değişiklikle beraber milletin önüne çıkacaklarını şimdiden söylemeleri gerekir"

"Hazırlayın metninizi görelim, söyleyin ortaklarınızı bilelim, açıklayın çalışma ekibinizi biz de metninizi okuyalım"