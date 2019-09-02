AK Parti Grup Başkanvekili Turan'ın çocuklarının sünnet töreni

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan'ın çocuklarının sünnet töreni gerçekleştirildi.

Turan'ın Çanakkale'nin Lapseki ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önünde yapılan sünnet töreni, mevlit okutulmasıyla başladı.

Daha sonra, Bülent Turan ve eşi Kevser Turan'ın oğulları Ömer, Kerem ve Asaf'ın sünnet cemiyeti ilahiler okunması, Türk Halk Müziği, Türk Sanat Müziği ve halk oyunları gösterileriyle devam etti.

Törene katılan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Turan ailesini tebrik ederek, "Kız erkek ayrımı yapmadan ama bilhassa yetim çocukları daha fazla seven Peygamber Efendimiz Resulullah'a da salat ve selam gönderiyorum. Turan ailesinin sünnet davetine icabet ederek bu sevince ortak olduk, bu suretle sevinci çoğaltan, güzelleştiren bu davetten dolayı hepinize teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Törene Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Çanakkale Valisi Orhan Tavlı ile AK Parti Çanakkale Milletvekili Jülide İskenderoğlu da katıldı.