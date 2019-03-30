AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Lapseki'de

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Lapseki İlçe Başkanlığınca düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, partisinin Lapseki İlçe Başkanlığınca düzenlenen açık hava toplantısına katıldı.



İlçenin tarihi Çınaraltı Meydanı'ndaki etkinlikte konuşan Turan, milletin iş yapana ve ülkesi için çalışana oy verdiğini söyledi.



Turan, Lapseki'nin bölgenin parlayan yıldızı olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:



"O dönem '8 bin nüfuslu yere doğal gaz gelir mi' dediler, 'Kimi kandırıyorsunuz' dediler. Aklın yolu bir icraat ise bu iş AK Parti'nin iş, Cumhur İttifakı'nın işi. Beraber Besmele'yi çektik, hep beraber sonuç aldık hamdolsun. Dün Gelibolu'daydım; 40 bin nüfuslu ilçe, buranın 4 katı. Orada da var CHP'nin adayı, oradaki başkan da 10 yıldan beri var. Aynı ortamlardayız. Daha halen doğal gazın D'sini göremediler. Bu iş uyumla olur, bu iş ittifakla olur,bu iş beraber bir sinerjiyle ortaya çıkarak olur. Valisi, kaymakamı, il müdürü, bakanı ve vekili beraberse olur. O yüzden yeni dönem tekrar Besmele'yi çekeceğiz. 'Durmak yok yola devam' diyeceğiz inşallah. Bir derdimiz var, bu ülkenin gelişmesine, büyümesine katkı sağlamak istiyoruz."

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