AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine... - Son Dakika

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AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine...
6 saat önce
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi.
AK Parti Grup Başkanvekili Turan, MHP grubu ile hazırladıkları sağlıkta şiddetin engellenmesine yönelik kanun teklifini, Meclis Başkanlığı'na sunduklarını bildirdi
Haber Yayın Tarihi: 08.04.2020 04:00 Kaynak: AA
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