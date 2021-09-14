AK Parti Grup Başkanvekili Turan: "Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır" - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, " Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır. Dün 'İktidara geldiğimizde HDP'ye bir iki bakanlık verebiliriz' diyen CHP'nin bugün adayını HDP belirliyor" dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan yaptığı yazılı açıklamada, muhalefetin sürekli kendilerince alaycı bir dille söyledikleri dış güçler konusunu yeni bir şeymiş gibi kamuoyuna sunmalarını ibretle izlediklerini ifade ederek, "Ya dünya siyasetini, tarihini, küresel güçleri ve planları bilmiyorlar ya da tamamen niyet meselesi. Türkiye tarihiyle, stratejik konumuyla, bölgede ve dünyada söz sahibi olmasıyla, terörle mücadelesiyle, güçlü mavi vatan iddiasıyla önemli bir aktör. Böyle bir ülkenin attığı adımlar elbette birilerini rahatsız edecektir. ya da birileri dün olduğu gibi bugün de kirli senaryolar peşinde olacaktır. Tarihin her döneminde dış güçlerle mücadele edilmedi mi? Ekonomik operasyonlar, ambargolar yapılmadı mı? Kurtuluş Savaşı dış güçlere karşı, yedi düvele karşı verilmedi mi? O günkü niyetlerin bittiğini mi düşünüyorsunuz? Bazı ülkelerin konjonktürel niyetlerini, olumlu veya olumsuz tavırları bu gerçeği değiştirmez. 15 Temmuz hain darbe girişiminin arkasında küresel güçler de yok muydu? FETÖ sadece bir maşa değil miydi? Hatta Sayın Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlığı da küresel destekli bir örgüt olan FETÖ'nün kasetiyle olmadı mı?" ifadelerini kullandı.

"Cumhurbaşkanlığı için aday çıkaramamaları kamuoyunda sürekli gündem olmuş durumda"

Turan, "Şimdi neymiş de dış güçler yokmuş. Ayıp ayıp. Bu şahıslara millet bu devleti emanet eder mi? Ecdadımız bu güzel vatanı bizlere miras olarak bıraktı. Bizim görevimiz İstiklal Mücadelesi ruhuyla her zaman güçlü olmaya çalışmak. Daha tehlikelisi dış güçleri bilmeyen, devlet adamlığından uzak, zavallı siyasetçi modeli. Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanlığı adayının kim olacağı sorusunun muhatabı biz olmamamızla birlikte iki günde bir cumhurbaşkanlığı için yeniden adaylar yakıştırılması, bilinmezlik, nihayetinde net bir aday çıkaramamaları kamuoyunda sürekli gündem olmuş durumda. Bu durum Türkiye siyasetine hiçbir şey katmamakla birlikte kendilerine de bir faydası yok" dedi.

"Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır"

Durumun belediye başkanını parlatmak için tarihin akışını değiştirmiş bir cihan padişahına benzetmeye kadar gittiğini vurgulayan Turan, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Bu adayı açıklamama sebeplerinin bir seçim stratejisi olduğunu düşünmüyorum. Tamamen hazırlıksız olmaları ve ittifakın diğer paydaşının onayını almamalarından kaynaklı. Görülen o ki HDP kimi isterse Millet İttifakı'nın adayı o olacaktır. Millet İttifakı'nın adayı, aynı zamanda HDP'nin dile getirdiği özgürlük ittifakının da adayı olacaktır. Dün 'İktidara geldiğimizde HDP'ye bir iki bakanlık verebiliriz' diyen CHP'nin bugün adayını HDP belirliyor. Kendi aralarında bir mutabakata varamayanlar, ülke yönetimine talip. Trajikomik bir durum. İşte bu yüzden AK Parti, Cumhur İttifakı, bu ülke için en güçlü, en umut verici alternatifsiz tek seçenek olmaya devam ediyor. Kafaları çok karışık. Getirsinler kanun teklifini destek verelim. İster 1 yıl Kılıçdaroğlu, 1 yıl Akşener, 1 yıl Demirtaş'ın cumhurbaşkanı adaylığına; ister 6 ayda bir dönüşümlü olarak cumhurbaşkanı yardımcılıklarına imkan verilsin. İster öyle, ister böyle. Ne diyorlarsa, her usule hazırız. Bizim adayımız belli. Milletimize güveniyoruz." - ANKARA