AK Parti Grup Başkanvekili Turan - Şentop'un TBMM Başkanı Seçilmesi

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesiyle ilgili, "Anayasa hukukunu iyi bilen Sayın Şentop'un, Anayasa Komisyonunun başkanlığını yapmış olması, sistem değişikliği sürecinde aldığı önemli yükler aslında yeni dönemle ilgili iddiamızı ortaya koyan...

SİNAN USLU - AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesiyle ilgili, "Anayasa hukukunu iyi bilen Sayın Şentop'un, Anayasa Komisyonunun başkanlığını yapmış olması, sistem değişikliği sürecinde aldığı önemli yükler aslında yeni dönemle ilgili iddiamızı ortaya koyan bir yaklaşım." dedi.



Turan, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop'un TBMM Başkanlığına seçilmesini AA muhabirine değerlendirdi.



Türkiye'nin 90 yıllık demokrasi tarihine bakıldığında, Meclis Başkanlığı seçiminin zaman zaman krizlere sahne olabildiğini belirten Turan, son dönemde başkanlık seçiminin ise partilerin bir araya gelmesiyle kriz yaşanmadan aşıldığını ifade etti.



Meclis Başkanlığının, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'nde daha kıymetli hale geldiğini söyleyen Turan, "Yeni sistemde yasama ve yürütme tamamen ayrıldı. Yasamanın başında Meclis Başkanı, yürütmenin başında Cumhurbaşkanı olmak üzere farklı erklerin yürüyüşü olacak. O yüzden yeni dönemde Meclis Başkanımızın Anayasa hukukunu iyi bilen, TBMM Anayasa Komisyonu başkanlığı yapmış bir kişi olmasını özel olarak istedik." diye konuştu.



Turan, Mustafa Şentop'un, temayül sonucu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oluru, Meclisteki seçimde de AK Parti ve MHP milletvekillerinin desteğiyle seçildiğini kaydetti.



Turan, şöyle konuştu:



"Anayasa hukukunu iyi bilen Sayın Şentop'un, Anayasa Komisyonunun başkanlığını yapmış olması, sistem değişikliği sürecinde aldığı önemli yükler aslında yeni dönemle ilgili iddiamızı ortaya koyan bir yaklaşım. Çünkü tabiri caizse artık devletin teamülleri, kurumları tekrar oluşuyor. O yüzden bu oluşum içinde devletin dönüşümünü, yeni sistemi iyi bilen insanların önde olmasının ayrı bir kıymeti var."



Şentop'un başkanlığının, Meclisteki uzlaşı kültürünü artıracağını ifade eden Turan, Meclis Başkanlığının da yeni dönemde daha kıymetli bir fonksiyon icra edeceğinin altını çizdi.



"Anayasa değişikliğinin mimarlarından"



Anayasa değişikliğine ilişkin 16 Nisan 2017'de yapılan halk oylaması kampanya sürecinde, "Güçlü Meclis, Güçlü Hükümet" sloganını kullandıklarını hatırlatan Turan, "Başkanın yüzde 52'den fazla oy alarak güçlü şekilde iş başında olması şu anda sorunların çözülmesi açısından en büyük avantajımız. Aynı şekilde 'güçlü Meclis' diyerek de aslında yeni sistemde Meclisin fonksiyonuna atıf yapmış olduk." dedi.



Anayasa'yı bilen, yeni sistemin hayata geçirilmesi öncesinde diğer partilerle toplantılar, görüşmeler yapan, Anayasa değişikliğinin mimarlarından olan bir kişinin Meclis Başkanı olmasının yeni sistemin hayata geçmesinde büyük bir avantaj olacağını dile getiren Turan, "Sayın Şentop'un, yeni sistemin inşasında önemli bir görevi yerine getireceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.



"Meseleyi koltuk olarak değil emanet olarak görüyoruz"



AK Parti'nin içinden çıkan 8. Meclis Başkanı'nın seçildiğine dikkati çeken Turan, şöyle devam etti:



"AK Parti'nin 17 yılı geride bırakması, uzun süreden beri iktidarda olması, sorunları büyük bir kriz olmadan çözüyor olması, seçim safahatlarını hızlı şekilde bitiriyor olması büyük bir kıymet. 8 Meclis Başkanımız değişmiş ama hiçbir sorun, kriz yok. Bu çok kıymetli bir değer. Biz meseleyi koltuk, makam olarak değil emanet olarak gören bir neslin evlatlarıyız. Emanet olarak gören nesil olarak istiyoruz ki değil 8, 18 de olsa bu işler hiç kavga olmadan devam etsin. Sayın Şentop'un, 8. AK Parti'li Meclis Başkanlığının ayrı bir kıymeti var. Artık biz yeni bir parti değiliz, sıradan bir parti değiliz. Kökleri, teamülleri olan farklı bir partiyiz.



Bahçeli'ye teşekkür



AK Parti Grup Başkanvekili Turan, küresel operasyonlara karşı hayata geçirilen Cumhur İttifakı'nın, her kritik aşamada bir araya gelerek sorunları aşmada büyük bir enerji ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Sayın Bahçeli'nin tüm kadrosuyla Sayın Şentop'a destek olması da Cumhur İttifakı'nın ruhunda olan bir yaklaşım. Çok kıymetli buluyoruz, teşekkür borcumuz var diye düşünüyoruz. Çünkü 90 yıllık cumhuriyetimizde hep birinci partilerin içerisinden başkan seçimi olmuş. AK Parti'nin 291 milletvekili var. Bunun içinden olması kıymetliydi. Sorunsuz, sıkıntısız, üçüncü turda tamamlanan bir Meclis Başkanlığı seçimi oldu."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Meclis'in Yeni Başkanı Mustafa Şentop Oldu

AK Parti'den MHP Lideri Bahçeli'ye, Mustafa Şentop Teşekkürü!

Bilgisayar Korsanı Grubu The Dark Overlord, 11 Eylül Belgelerini Yayınladı

Metrobüs Duraklarında Bir İlk! Hem Spor Yapıp Hem Telefonlarını Şarj Ettiler