AK Parti Grup Başkanvekili Turan, Yenice ilçesini ziyaret etti - Son Dakika

AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Bülent Turan, Yenice ilçesinde ziyaretlerde bulundu.

Turan, ziyaretleri kapsamına, ilçe sağlık müdürlüğü çalışanlarıyla bir araya geldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecini ve ilçedeki genel sağlık durumuyla ilgili bilgileri değerlendiren Bülent Turan, daha sonra 8 hekimli Kurtuluş Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu'nda da incelemelerde bulundu.

Ardından vatandaşlar ve esnaflarla bir araya gelen Turan, Türkiye'nin alınan güçlü önlemler sayesinde pandemiden en az etkilenen ülkeler arasına girdiğini belirtti.

"Salgına karşı önlem almak, sadece sevdiklerimize karşı değil, tüm insanlığa karşı bir sorumluluk. Kazanan biz olalım, virüs olmasın" diyen Bülent Turan, şöyle konuştu:

"Ülke olarak pandemiye karşı bilimsel makalelere konu olacak iyi bir yönetim sergiliyor; modern, donanımlı şehir hastaneleri açmaya, yatırımlar ve mega projeler yapmaya devam ediyoruz. Vefat ve vaka sayısındaki azalma, iyileşen hasta sayısındaki artış bu mücadelemizde ümidimizi artırmıştı. Ancak son günlerde kaybettiğimiz canların ve hasta sayılarının artmasının tarifsiz üzüntüsünü yaşıyoruz. Bunca emeğin, kazanımın, sağlık çalışanlarımızın fedakarlıklarının boşa gitmemesi için daha çok dikkat edelim, kurallara uyalım."

Ziyarete AK Parti İl Başkanı Naim Makas, Yenice Belediye Başkanı Veysel Acar, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, İl Başkan Yardımcıları Ömer Faruk Göktürk ve Mefail Ceyhan, Yenice Sağlık Müdürü Sabri Erkut, Yenice AK Parti İlçe Başkanı Faruk Günay ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.