AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Meclis'te gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Meclis'te gündemi değerlendirdi Açıklaması

31.03.2021 14:53
AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Meclis'te gündemi değerlendirdi Açıklaması, System.String[]

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin, "Bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç...

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, yeni anayasa hazırlıklarına ilişkin, "Bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir." dedi.

Ünal, Meclis'te gazetecilerin sorularını yanıtladı.

AK Parti Tanıtım ve Medya Başkanlığı, AK Parti Genel Başkan Yardımcılığı görevinden AK Parti TBMM Grup Başkanvekilliğine seçildiğini dile getiren Ünal, AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, AK Parti Grup Başkanvekilleri Muhammet Emin Akbaşoğlu, Bülent Turan, Mustafa Elitaş ile güçlü bir ekip ve güçlü bir Meclis Grubu ile gelecek süreçte çalışmalarını sürdüreceklerini anlattı.

"Uyuşturucu kullandığı görüntüleri sosyal medyada yayımlanan Hamza Kürşat Ayvatoğlu'nun nasıl zenginleştiği konusunda AK Parti içerisinde bir incelemenin olup olmadığı" sorusu üzerine Ünal, bu konuda gerekli adli ve idari işlemin başlatıldığını, AK Parti'nin gereğini yerine getirdiğini, meselenin üstü örtülmeden bütün şeffaflığı, açıklığıyla sürecin kamuoyuyla paylaşıldığını belirtti. Ünal, AK Parti olarak bundan sonraki süreçte de hem bu kişi hem süreçle ilgili kendi içlerinde değerlendirmeleri yapacaklarını, bunu da kamuoyuyla paylaşacaklarını ifade etti.

AK Parti'nin, 20 yıllık siyasi hayatında 19 yıldır iktidarda olmasının sırrının, şeffaflık, açıklık, hesap verebilirlik ve denetlenebilirlik olduğunu aktaran Ünal, "AK Parti bugüne kadar bazı siyasi partiler gibi bir şeylerin üzerini örtmek yerine her şeyi, kamuoyunun önünde açık bir şekilde paylaşmıştır. Çünkü biz biliyoruz ki siyaset, milletin gözü önünde cereyan eden, milletle birlikte yapılan bir şeydir. 19 yıllık iktidarımızda milletimize veremeyeceğimiz hiçbir hesabımız olmadığı için her seçimde biz milletimizin teveccühüne mazhar olduk. O yüzden bu konuda herkesin gönlü rahat olsun, yapılması gerekenler yapılıyor ve yapılacaktır." şeklinde konuştu.

Ramazan ayının bütün İslam aleminin mübarek bir ayı olduğuna işaret eden Ünal, "Bugüne kadar olduğu gibi nasıl ki cuma namazlarında Müslümanlar maske, mesafe ve temizlik kurallarına riayet ediyorsa ramazan ayında da teravih namazlarının kılınması rutin şeklinde devam edecek. Bu yeni bir uygulama değil." dedi.

Hayvan hakları konusunda yasa teklifi çalışması

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özlem Zengin'in, grup başkanvekilliği döneminde hayvan haklarıyla ilgili yürüttüğü çalışmadaki son durumun sorulması üzerine Ünal, hayvan haklarıyla ilgili kanun çalışmasının öncelikleri arasında olduğunu bildirdi. Bu konuda TBMM'nin bir çalışma yürüttüğünü dile getiren Ünal, "Hayvanlar, sessiz sedasız bizimle beraber yaşayan ve korunmaları gereken canlar. Onlarla ilgili düzenlemenin bir an önce gerçekleşmesi için TBMM ve AK Parti Grubu çalışıyor." bilgisini verdi.

İstanbul Sözleşmesi tartışmaları

Ünal, İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin bir soru üzerine de Ailenin Koruması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlemesine Dair Kanun'un İstanbul Sözleşmesi temel alınarak hazırlandığını belirtti. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadına karşı şiddeti önleyecek, çocuğu ve aileyi korumaya dönük gerekli yasal düzenlemeleri yapacak dirayette olduğuna işaret eden Ünal, "Hukuk sistemimiz, hem ulusal hem de uluslararası ölçekte bu anlaşmaları yapacak, kendi iç hukukunu düzenleyecek, uluslararası hukukta da benzer sözleşmeleri gerçekleştirecek dirayettedir. Dolayısıyla bunlar üzerinde çalışıyoruz. Önümüzdeki günlerde de bunları sizlerle paylaşacağız." ifadesini kullandı.

-"Anayasayla ilgili öncelikle Cumhur İttifakı bir çalışma yapacak"

AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, yeni anayasa konusunda AK Parti TBMM Grubu'nun atacağı adımlara ilişkin soruya şöyle karşılık verdi:

"Anayasayla ilgili öncelikle Cumhur İttifakı bir çalışma yapacak. Bunu Cumhurbaşkanımız duyurdu. Biz bu konuda kamuoyunun önüne bir bakış açısı koyacağız. Cumhurbaşkanımız, bütün tarafları yeni anayasaya katkı sağlamaya davet etti. Bu çalışmanın şekli nasıl olacak, TBMM hangi mekanizmalarla, hangi usul ve yöntemlerle bu çalışmayı yürütecek, bütün tarafların anayasa çalışmasına dönük katılımları hangi mekanizmalarla olacak, önümüzdeki süreç bunu belirleyecektir. Şunu unutmayalım yeni anayasa konusunda Türkiye ilk defa bir çalışma yapmayacak. Geçmişte de TBMM'de bütün siyasi partilerin katılımıyla oluşturulan bir anayasa hazırlık komisyonu vardı, 61 maddeye kadar aralarında bir uzlaşma ve anlaşma sağladılar. 1982 darbe anayasasından sonra 1983'ten itibaren Turgut Özal ile başlayan süreçte, yani 1983'ten bugüne kadar yaşanan süreçte, Türkiye'nin gündeminde hep bir yeni anayasa oldu. Darbe anayasasından, ruhundan kurtulmak, yeni bir anayasa hazırlığı çalışması yapmak hep Türkiye'nin gündeminde oldu. Cumhurbaşkanı'mızın bu konudaki hassasiyetinin temeli şudur, Cumhuriyet'imizin 100. yılına yeni yeni bir anayasayla gidelim istiyoruz. "

-"Cumhuriyet'imiz de Türkiye'miz de yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor"

Ünal, bazılarının daha önce yaptığı "Bizim 19 yıllık çalışmalarımız bir hazırlıktı, biz daha yeni başlıyoruz." açıklamasını farklı yönlere çektiğini, "19 yıl neyin hazırlığıydı?" denildiğini anımsattı. AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, şunları kaydetti:

"19 yıl, 2023'e Cumhuriyetimizin 100. yılına hazırlık. Cumhuriyetimizin 100. yılında bütün çalışmalarımızı, sessiz devrimlerimizi, reformlarımızı taçlandıracağımız asıl çalışma, yeni anayasa çalışması olacaktır. Cumhuriyetimiz de Türkiye'miz de 100. yılında yeni bir anayasayı fazlasıyla hak ediyor. O yüzden bizim 19 yıllık çalışmalarımız, gayretimiz, 100. yılımıza hazırlıktı. Neye başlıyoruz? İnşallah Cumhuriyet'imizin ikinci 100 yılına başlıyoruz. Geçmişte Özal, "21. yüzyıl Türk asrı olacak' demişti. Özellikle Kovid-19 sonrasında dünya hızla pozitif ayrışıyor. Türkiye, artık eksenlerin kaybolduğu dünyada yeni bir merkez olarak ortaya çıkıyor, bölgesel bir güç olarak ortaya çıkıyor. Türkiye'ye CHP'den, muhalefetin dilinden söyleminden bakmamak lazım. Türkiye'ye küresel ölçekte, dünyadan bakmak lazım. Dünyadan baktığınızda bir bölgesel güç görürsünüz. Biz inşallah 2023 ile beraber Türkiye'nin 100 yılı başlıyor diyoruz. Umudumuzu ve inancımızı kaybetmeden, büyük bir cesaretle, umutla, inançla inşallah 2023'e birlikte yürüyeceğiz."

Bir soru üzerine Ünal, "Kabine değişikliği Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan, Cumhurbaşkanımızın uygun gördüğü zaman ve şekilde gerçekleştireceği bir değişiklik. O yüzden bizim bu konuda bir açıklama yapmamız doğru olmaz." dedi.

Şirket yönetim kurullarından alınan huzur haklarıyla ilgili bir soruya karşılık Ünal, kimsenin üç-beş yerden maaş aldığı gibi bir durumun olmadığını kaydetti.

Mahir Ünal, AK Parti, Anayasa, TBMM, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika AK Parti Grup Başkanvekili Ünal, Meclis'te gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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