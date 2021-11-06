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Mahir Ünal: "(Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) "Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur" - Son Dakika

Mahir Ünal: "(Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) "Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur"

06.11.2021 22:08

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde gençlerle bir araya geldi.

Akçaabat Belediyesince Hamam Çimeni Çarşısı'nda düzenlenen "1921-2021 Bir Asrın Sergisi" ve "M.Ö. 2000-M.S 2021 Akçaabat" sergilerini gezen Ünal, Belediye Başkanı Osman Nuri Ekim'den bilgi aldı.

Daha sonra aynı alanda bulunan Akçaabat Folklor Derneği'nde gençlerle bir araya gelen Ünal, soruları yanıtladı.

Koronavirüs salgını sürecindeki enflasyon artışlarını değerlendiren Ünal, şunları söyledi:

"Geçtiğimiz günlerde başta Amerika'dan olmak üzere pandemiden kaynaklanan bir hiperenflasyon sorunu yaşanacağı açıklandı. Enflasyonu oluşturan şey fiyat artışlarıdır. Yıllarca Amerika enflasyonu yaşamadı. Faiz kararları belirlenirken her zaman maalesef yabancı ülkeleri ciddi anlamda Fed'in faiz kararları etkilese de ülkede stabil bir enflasyon, hatta sıfır enflasyon olduğu için Amerika herhangi bir sorun yaşamıyordu. Amerika artık hiperenflasyonu konuşuyor. Pandeminin oluşturduğu kriz hem üretimde hem tedarikte ciddi bir sorun oluşturdu. Üretimde ve tedarikte ortaya çıkan bu süreç fiyatları tüm dünyada 6-7 kat artırdı. Bundan en az etkilenen ülkelerden biri Türkiye. Bunu nereden biliyorum.

Türkiye'nin üretim yeteneği ve üretim kapasitesi, tedarik imkanları çok yüksek. Avrupa'da yüzde 600, yüzde 750 zamlar yaşanırken elektrikte ve doğal gazda Türkiye bu zamların sadece yüzde 15'ini vatandaşa yansıttı. Önümüzdeki günlerde tüm dünyada çok ciddi bir hiperenflasyon sorunu yaşanacak. Bu konudan etkilenmemek için ülkemizde gerekli önlemleri, tedbirleri alıyoruz."

Ünal, 15 Temmuz'un dezenformasyona en çok maruz kalan konulardan birisi olduğunun altını çizerek, "Biz 15 Temmuz gecesi 251 şehit verdik. Bunlardan 4'ü benim arkadaşım. 16 Temmuz sabahı şehitlerimizi konuşturmadılar bize. Tayvan'dan bir sahte fotoğraf sipariş edip hemen köprüde kafası kesilen askerler diye sahte resimlerle servis yaptılar. Biz daha şehitlerimizin acısını yaşayamadan bunlar bize sanki köprüde katliam yapmışız gibi karşı saldırıya geçtiler." dedi.

"Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur."

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın Bingöl'de şehidin ağabeyine küfretmesiyle ilgili soru üzerine Ünal, şunları kaydetti:

"Bu çirkinlik siyasi bir mesele değil. Bu bir karakter ve şahsiyet meselesi, bir ahlak meselesidir. Bir tefessüh etme meselesi. Bir çürüme hali. Yani 'kardeşim parçalara ayrıldı, haftalarca ayaklarını aradık' diyen, içi yanarak kardeşinin acısıyla feryat eden bir şehit yakınına böyle tutup kulağına o küfrü etmek. Sonra o şehit yakınını küfrün üstüne bir de provokatörlükle suçlamak. Sonra bakıyorsunuz ki işin üstünü örtemeyeceksiniz bu sefer bari özür dileyim deyip gece 02.00'de özür diliyorsunuz. Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur. Buna önce ahlaki bir sorun olarak bakmak gerekir. Bunlar kendilerine karşı tepki gösteren herkese 'provokatör' diyorlar. İnsanların size tepki hakkı yok mu? Hani demokrasi tahammül rejimiydi, niye kimseye tahammül etmiyorsunuz? 2015 yılında TBMM çalışanlarından birinin Kemal Kılıçdaroğlu'yla ilgili bir eleştiri paylaşımı üzerine CHP'li Özgür Özel, odasında o Meclis personelini darbedip bilgisayarını kırdı. Bilgisayar kasasını getirip genel kurulun ortasına attı. Her gün Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ediyor ve bunu kendinizde hak olarak görüyorsunuz. Kendiniz için mübah bizim için günah. Hiçbir başarısı olmayan, kasetle gelmiş, girdiği bütün seçimleri kaybetmiş, kazandığı tek seçim genel başkanlık seçimi olan bir adama laf söyletmediler. Bu ülkenin kaderini kendi kaderiyle özdeşleştirmiş, bu ülke için gecesini gündüzüne katmış, 15 Temmuz gecesi pilot kendisine başka ülkeye gitmeyi teklif ettiğinde 'Yeşilköy havaalanına gidiyoruz. Öleceksek milletimle beraber öleceğim.' deme cesaretini göstermiş bir lidere laf söyleyeceksiniz."

Ünal, programda gençlerle birlikte şarkı söyleyip şiir okudu.

Program sonunda Ünal, kendisine soru soran gençlere Trabzonspor forması hediye etti.

Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur
Mahir Ünal: (Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur

Togo Cumhuriyeti, Akçaabat, AK Parti, Trabzon, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mahir Ünal: '(Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) 'Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mahir Ünal: "(Lütfü Türkkan'ın küfretmesi) "Bu siyasi değil ahlaki bir sorundur" - Son Dakika
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