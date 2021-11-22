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ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika

ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi

22.11.2021 16:33

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle bütün bu 85 milyon beraber, omuz omuza, heyecan duyarak, dışarıya karşı tam bağımsız Türkiye'yi kurmak istiyoruz.

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Biz Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle bütün bu 85 milyon beraber, omuz omuza, heyecan duyarak, dışarıya karşı tam bağımsız Türkiye'yi kurmak istiyoruz." dedi.

Çanakkale'deki ziyaretleri kapsamında Vali İlhami Aktaş ile Denizgöründü köyüne gelen Turan, 11 cemevinin yöneticileri ve muhtarlarla görüştü, vatandaşlarla sohbet etti.

Turan, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye'nin 85 milyonluk nüfusu ile tarihin emaneti topraklarda bir ve beraber yaşamayı, kavga etmeden ortak paydada buluşmayı amaçladıklarını söyledi.

Meselenin köprü, yol, okul yapmak değil kalpten kalbe yollar, gönülden gönüle köprüler inşa etmek olduğunu belirten Turan, "Biz Alevi'siyle, Sünni'siyle, Kürt'üyle, Türk'üyle bütün bu 85 milyon beraber, omuz omuza, heyecan duyarak, dışarıya karşı tam bağımsız Türkiye'yi kurmak istiyoruz. Bu ülkede artık herkes biliyor ki Mevlana da Hacı Bektaş Veli de Yunus Emre de bizim. Bu memlekette artık Alevi, Sünni kavgası yok, olmamalı. Türk, Kürt kavgası yok, olmamalı. Bunlar çok gerilerde kaldı." ifadesini kullandı.

Bölgenin en eski yerleşimlerinden Denizgöründü'nün hem cami hem cemevine sahip çok kıymetli bir köy olduğunu dile getiren Turan, çevredeki 11 cemevinin ufak tefek eksikliklerinin giderilmesi konusunda birlikte adımlar attıklarını anlattı.

Ülke gündemine ilişkin gelişmelere de değinen Turan, şunları kaydetti:

"Bu ülkede askerimize tezkereyle beraber moral verirken 'evet' diyenler ile 'hayır' diyenlerin kavgası var. Bu ülkede bizleri Biden'a şikayet edip büyükelçilere mektup yazanlarla, milli egemenliğimizin kayıtsız şartsız bu millette olduğunu iddia edenlerin kavgası tabii ki var. O yüzden tam bağımsız Türkiye'yi kuruncaya, beraber 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' deyinceye ve yaşayıncaya kadar omuz omuza 85 milyon insanımızın kıymetli halde yürümesi için beraber hayatımıza devam edeceğiz."

Bülent Turan, son günlerde dövizdeki artışa karşılık aynı şekilde ihracatın ve üretimin de attığını vurguladı.

Çok farklı sorunları yaşamakla beraber büyük tabloya bakıldığında ekonomide alınan büyük mesafenin görüldüğünü ifade eden Turan, şöyle konuştu:

"Şu an faiz yüzde 15 ama biz biliyoruz ki 20-30 sene önce, sizler daha iyi hatırlayacaksınız, biz gecelik faizlerin yüzde 7 bin 500'ler olduğunu yaşadık, gördük. Bankaların sabahleyin tüm kredileri geri çektiğini yaşadık. Böyle bir tablo yok hamdolsun. Bugün her şeye rağmen Amerika'nın da Almanya'nın da enflasyonunun arttığını biliyoruz. Her şeye rağmen pandemiden kaynaklı sorunlar olduğunu biliyoruz. Her şeye rağmen sorunların kıtlıktan, birtakım kuraklıktan kaynaklandığı biliyoruz. Ama bize dünya gösterdi ki gıda, tarım başta olmak üzere bölgemizde çok önemli adımlar atmak zorundayız. Yeni dönemde Çanakkale'nin de Türkiye'nin de dünyanın da en büyük gündemlerinden biri tarım politikaları olacak."

Turan ve beraberindekiler daha sonra Denizgöründü Cemevi'ni gezdi.

ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi
ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi

Bülent Turan, Çanakkale, AK Parti, Cemevi, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: ÇANAKKALE - AK Parti'li Turan, cemevi yöneticileri ve muhtarlarla bir araya geldi - Son Dakika
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