Bartın Adalet Sarayı açıldı - Son Dakika
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Bartın Adalet Sarayı açıldı

23.08.2022 12:58
Bartın Adalet Sarayı açıldı

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Hizmet hamlesi ve eser siyaseti devam ediyor.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, "Hizmet hamlesi ve eser siyaseti devam ediyor." dedi.

Bartın Adalet Sarayı, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ'ın da katıldığı törenle açıldı.

Tunç, açılış töreninde yaptığı konuşmada, adalet personeli ve adalet hizmetlerinden yararlanan vatandaşların daha kaliteli bir fiziki mekanda hizmet vermelerinin ve almalarının önemli olduğunu söyledi.

İktidarları döneminde Bartın'da kamu hizmet binalarının tamamını yenilediklerini belirten Tunç, "Vatandaşlarımızın kaliteli hizmet alabilmeleri noktasında başta Sayın Cumhurbaşkanı'mızın destekleriyle bugün adalet sarayının açılışıyla birlikte Bartın'da tüm kamu hizmet binalarımız en yeni ve kaliteli." ifadesini kullandı.

Tunç, Adalet Sarayı önüne 100 bin metrekarelik millet bahçesi yapılacağını aktararak, kentte bugüne kadar yapılan kamu yatırımlarına değindi.

Devam eden kamu yatırımlarının olduğunu dile getiren Tunç, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bartın'ımızı büyütme gayreti içinde olduk. Hizmet hamlesi ve eser siyaseti devam ediyor. Bartın'dan yatırım, üretim, ihracat ve istihdam politikamıza da daha fazla destek olabilmek, üretim hamlelerini gerçekleştirebilmek için yeni fabrikaların temellerini attık. Bir taraftan istihdam ve üretime yönelik, diğer taraftan kamu hizmetlerinin daha kaliteli olabilmesi noktasındaki çalışmalara yönelik Bartın'ımızda çok güzel gelişmeler sağladık. Adalet sarayımızın yapımından en son aşamasına kadar emeği geçen herkese şükranlarımızı sunuyoruz."

Bartın Valisi Nurtaç Arslan da kamu hizmet mekanlarının, hizmet alan vatandaşlar açısından da çok önemli olduğunu söyledi.

Bu mekanların kalitesinin devletin hem vatandaşlara hem de çalışanlara verdiği değeri gösterdiğine işaret eden Arslan, "Tarafsız ve bağımsız yargının en güzel şekilde tevdi edileceği, Bartın'ımız ve adalet camiasına çok önemli katkılar sunacak adalet sarayı, ilimizde adaletin gerçekleştirilmesinde ve devletin etkinliğinde önemli bir mekan olacaktır. Adaletin önemine ve Bartın'ımıza yakışır yeni adalet sarayımızla vatandaşlarımız adalet hizmetlerini daha etkin bir şekilde alabilecek, yargı mensuplarımız da daha sağlıklı ve modern bir ortamda hizmet verebileceklerdir." ifadelerini kullandı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcısı Faruk Kaynak'ın da konuşma yaptığı törende, dua edilmesinin ardından açılış kurdelesi kesildi.

Daha sonra Bakan Bozdağ ve beraberindekiler, adalet sarayını gezdi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Adalet Sarayı açıldı - Son Dakika

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