'HDP'DEN DAHA ÇOK CHP'Lİ VEKİLLER DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ - Son Dakika
Üye Girişi

'HDP'DEN DAHA ÇOK CHP'Lİ VEKİLLER DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

31.07.2022 11:34
'HDP'DEN DAHA ÇOK CHP'Lİ VEKİLLER DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, AK Parti Gökçeada İlçe Başkanlığı'nı ziyareti sırasında açıklamalarda bulundu. Turan, İsterdik ki HDP bir Türkiye partisi olsun ama olmadı. 'Terörist elebaşının heykelini dikeceğiz' dediler. 6-7 Ekim olaylarını bunlar başlattı. Demirtaş, 'Terörist cenazesine katılmayan vekile soruşturma açarım' dedi. Üzülerek söylüyorum HDP'den daha çok CHP'li vekiller Demirtaş'ı ziyaret etti. Daha ötesi hatırlayınız, bir hadsiz milletvekili geçenlerde bir polisimize tokat attı. Hepimiz isyan ettik, 'Olamaz böyle bir şey' dedik. 'Dokunulmazlık; milletvekilinin oy hakkıdır, fikir hakkıdır, tokat atmak hakkı değildir' dedik. Yetmedi CHP'nin sözcüsü de 'Bu yanlıştır' diye eleştirdi.

'CHP'ye bakın' dedik, şaşırdık. 'Nasıl oldu da terörist elebaşı için kendince destek yürüyüşü yapan hadsiz vekili, HDP'yi eleştirdi' dedik. Ancak toplumu kandırdığını geçen hafta gördük. Geçen hafta HDP'li vekilin dokunulmazlığı kaldırılsın mı oylaması yapıldı. 'Komisyonda tüm partiler kaldırılsın' dedi. HDP ile CHP, 'kaldırılmasın' dedi. Ondan söylüyorum polise tokat atan, terörist için yürüyen milletvekilinin dokunulmazlığı kaldırılmasın diye oy veren CHP, bu ülkenin başı olamaz, olmamalı. Yazık olur bu memlekete. Demirtaş'ın eş başkanı gibi oldu Kemal Kılıçdaroğlu. Demirtaş'la yatıp Demirtaş'la kalkıyorlar. Kılıçdaroğlu, 'Serbest bırakılması en büyük arzum' diyor, 'Neden içeride' diyor. Mahkeme kararları ne için içeride olduğunu anlatıyor ama Kılıçdaroğlu her konuşmasında Demirtaş vurgusu yapıyor. O nedenle diyorum, bu tehlikeyi görmek zorundasınız. Kader seçimi dediğimiz şey bu dedi.

YORUMLAR
500
CHP'li Taşcıer, Saldırı Düzenlenen Cemevinde: 'Bu Provakatif Eylemi Gerçekleştirenlerin Bulunması ve Gerekli İşlemlerin Yapılmasını Talep Ediyoruz' CHP'li Taşcıer, Saldırı Düzenlenen Cemevinde: 'Bu Provakatif Eylemi Gerçekleştirenlerin Bulunması ve Gerekli İşlemlerin Yapılmasını Talep Ediyoruz' Şaroğlu, AKP İl Başkanının Törenle Karşılanmasını Soylu'ya Sordu: 'Karakol Komutanı ve Diğer Sorumlular Hakkında Soruşturma Başlatıldı Mı' Şaroğlu, AKP İl Başkanının Törenle Karşılanmasını Soylu'ya Sordu: 'Karakol Komutanı ve Diğer Sorumlular Hakkında Soruşturma Başlatıldı Mı'
Kaynak: DHA

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 'HDP'DEN DAHA ÇOK CHP'Lİ VEKİLLER DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
23:00 Sürücüsünün alkollü olduğu kamyonet ile yolcu minibüsü çarpıştı: 12 yaralı
22:56 DEVA Partisi lideri Babacan'dan Erdoğan'ın "O makamlara layık oldukları için gelmediler" sözlerine cevap: Neden istifa ettiğimde kal diye ısrar ettin
22:42 Trabzonspor, Sivasspor'u 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'nın sahibi oldu
22:17 Fenerbahçe'de ilk 11'de düşünülmeyen Serdar Dursun, kendisine kulüp aramaya başladı!
22:00 Ankara'da üç farklı alevi kurumuna saldırı gerçekleşti! Kaçan şüpheli yolda yakalandı
21:54 AK Partili Hamza Dağ EYT için tarih verdi: 2022 sonu veya 2023 başına kadar sorun çözülecek
21:53 ABD Başkanı Joe Biden'ın koronavirüs testi ikinci kez pozitif çıktı! Tekrar karantinaya girecek
21:39 Beşiktaş, Vodafone Park'ta oynanan hazırlık karşılaşmasında Sampdoria ile berabere kaldı!
21:33 Erdoğan'ın açıkladığı fındık alım fiyatına Meral Akşener'den tepki geldi: Sanırsınız müjde
21:21 Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek kupanın sahibi oldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.07.2022 11:35:05. #1.13#
SON DAKİKA: 'HDP'DEN DAHA ÇOK CHP'Lİ VEKİLLER DEMİRTAŞ'I ZİYARET ETTİ - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement