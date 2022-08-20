AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak - Son Dakika
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AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak

20.08.2022 17:24
AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine doğal gaz geleceğini açıkladı.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine doğal gaz geleceğini açıkladı.

Gelibolu ilçesinde iş yeri açılışlarına katılan AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Çanakkale'nin bütününü doğal gaza kavuşturmak istediklerini söyledi. Bunun için de adım attıklarını belirten Turan, "Lapseki Belediyesi burada ağırlık verdi, imzalar topladı, 3 sene önce doğal gaz geldi. Biz Lapseki'ye ne yaptıysak Gelibolu'ya da aynını yapmak istedik. Aynı evrakları, aynı randevuları, aynı talepleri istedik. Lapseki'nin nüfusu 10 bin, Gelibolu'nun 40 bin. Lapseki aldı, Gelibolu almadı. Bu benim kusurum değil. Önce bunu söyleyeyim. Eğer birisi derse, 'CHP'li belediyeye destek olmadın' alnını karışlarım. Niye söylüyorum, Ayvacık AK Partili mi? Geçen hafta temel attık, Çardak AK Partili mi? Doğal gaz geldi. Biz iş yapan herkesi bu memlekette baş göz üstüne ediyoruz. Benim için Ayvacık da Lapseki de Gelibolu da aynı. AK Partili de CHP'li de bu memleketin evladıdır, aynıdır. İnşallah bir mani olmazsa, 15-16 Eylül gibi tam tarihi vereceğiz, Gelibolu'muzda tören yaparak ilk borunun döşenmesine başlayacağız. 3 ay süre öngörülüyor. 31 Aralık'ta da inşallah Gelibolu'muzda da ilk doğal gazı yakacağız. Bu anlattığım sebeplerden dolayı Gelibolu'ya doğal gazın gelmesi gecikti. Özellikle Tekirdağ tarafından bir hat var, oradan boru gelmesi lazım, 1 sene sürüyor. 'Asla kabul etmiyoruz' dedik. Zaten geç kalındı, 'bu konularda sakın bizi maliyetten, boru döşetmekten dolayı geciktirmeyin' dedik. Taşımalı sistemle aralık ayında doğal gaza kavuşuyoruz. İnşallah seneye de ana borudan alarak devam ediyoruz. Tabii ki aralıkta tüm Gelibolu'ya doğal gaz gelmez. Bunun dağıtımını planlama şirketi yapacak ama merkezdeki büyük orandaki nüfusun aralık itibarıyla doğal gaz yakacağını, bir dahaki sene tüm Gelibolu'nun doğal gaza kavuşacağını söylemek isterim. Gelibolu'muza hayırlı olsun" dedi.


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Kaynak: DHA

Milletvekili, Çanakkale, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan: Gelibolu doğal gaza kavuşacak - Son Dakika

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