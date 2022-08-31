AK Parti'li Turan: "Bu kini bu nefreti, PKK'ya, FETÖ'ye göstermediler"

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın sözlerine tepki gösterdi.

TİP Milletvekili Ahmet Şık'ın bir yayında sarf ettiği, "AKP kapatılacak. Siyasi parti muamelesi görmeyecek, suç örgütü diyecekler" sözlerine AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan tepki gösterdi. Turan, yaptığı açıklamasında, "Zaman zaman çok fevri çıkışlarıyla tanıdığımız, maalesef vekil demekten utandığımız aynı malum şahıs yine bazı açıklamalar yapmış. 'AK Parti kapatılacak, AK Parti'liler yargılanacak' demiş. Son sözü baştan söyleyeyim kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz. Bakınız eski dönemde sokağa çıkmakla alakalı çağrıları oldu, PKK'ya sempati duyduğuna ilişkin çağrıları oldu. Devleti yıkmaktan söz eden çağrıları oldu. Şimdi de AK Parti'yi kapatacağız, yargılayacağız diyorlar. 20 yıldan beri milletle beraber yürüyoruz. Milletimiz ne derse baş tacı. Milletimizin oluruyla bugünlere geldik, milletimizin oluruyla devam ederiz. Bizi farklı söylemlerle yıldırabilecek insanlar değiller bunlar. Bu kini bu nefreti, PKK'ya göstermediler, FETÖ'ye göstermediler. Aslında bunların derdi AK Parti değil. Bunların derdi 20 yıldan beri AK Parti'yi bırakmayan milletin ta kendisi. Yargılamak istedikleri AK Parti değil, 20 yıldan beri milletin AK Parti'yi bırakmamasından dolayı milletin kendi değerleri. O yüzden bu dil ne demokrasi dili, ne siyasi ahlak dili ne de particilik dili. Bu dil tam bir terör dili, tam bir ayrıştırma dili. Bu dilin Türkiye'ye faydası yok, kimseye faydası yok. Ben tekrar söylüyorum. AK Parti milletin önünde adım atmaya, yürümeye devam edecek. Milletin takdiriyle 2023 yılında kaldığımız yerden yola devam edeceğiz" ifadelerine yer verdi.

(Enishan Keskin/İHA)