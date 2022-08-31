AK Parti'li Turan'dan, Ahmet Şık'a tepki - Son Dakika
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AK Parti'li Turan'dan, Ahmet Şık'a tepki

31.08.2022 18:48
AK Parti'li Turan'dan, Ahmet Şık'a tepki

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sözlerine tepki gösterdi. Turan, "'AK Parti kapatılacak, AK Partililer yargılanacak' demiş. Son sözü baştan söyleyeyim; kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz." dedi.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Biga ilçesine bağlı Kemer Köyü Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen 2022-2023 su ürünleri av sezonu açılış töreni sonrası gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Turan, milletvekili Ahmet Şık'ın konuk olduğu dijital ortamda yayın yapan bir kanalda AK Parti hakkında mesnetsiz açıklamalarda bulunduğunu kaydetti. Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın AK Parti'ye yönelik sözlerine tepki gösteren Bülent Turan, şunları söyledi: "Zaman zaman çok fevri çıkışlarıyla tanıdığımız, maalesef vekil demekten utandığımız aynı malum şahıs yine bazı açıklamalar yapmış. 'AK Parti kapatılacak, AK Partililer yargılanacak' demiş. Son sözü baştan söyleyeyim; kapatmazsanız adam değilsiniz, yargılamazsanız adam değilsiniz. Bakınız eski dönemde sokağa çıkmakla ilgili çağrıları oldu, PKK'ya sempati duyduğuna ilişkin çağrıları oldu. Devleti yıkmaktan söz eden çağrıları oldu. Şimdi de 'AK Parti'yi kapatacağız, yargılayacağız' diyorlar. 20 yıldan beri milletle beraber yürüyoruz. Milletimiz ne derse baş tacı. Milletimizin oluruyla bugünlere geldik, milletimizin oluruyla devam ederiz. Bizi farklı söylemlerle yıldırabilecek insanlar değiller bunlar. Bu kini bu nefreti, bu tepkiyi PKK'ya göstermediler, FETÖ'ye göstermediler. Aslında bunların derdi AK Parti değil. Bunların derdi 20 yıldan beri AK Parti'yi bırakmayan milletin ta kendisi. Yargılamak istedikleri AK Parti değil, 20 yıldan beri milletin AK Parti'yi bırakmamasından dolayı milletin kendi değerleri. O yüzden bu dil ne demokrasi dili, ne siyasi ahlak dili, ne particilik dili. Bu dil tam bir terör dili, tam bir ayrıştırma dili. Bu dilin Türkiye'ye faydası yok, kimseye faydası yok. Ben tekrar söylüyorum. AK Parti milletin önünde adım atmaya, yürümeye devam edecek. Milletin takdiriyle 2023 yılında kaldığımız yerden yola devam edeceğiz" dedi.


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Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel AK Parti'li Turan'dan, Ahmet Şık'a tepki - Son Dakika

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