AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti

05.08.2022 20:53
AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi (KOSB) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın ve yönetim kurulu üyelerini ziyaret etti.

KOSB'den yapılan açıklamaya göre, Elitaş'a ziyaretinde AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu da eşlik etti.

Elitaş, burada yaptığı konuşmada KOSB yönetimine hayırlı olsun dileklerinde bulunarak "KOSB Türkiye'nin gurur kaynağı. Tek bir alanda kurulmuş ülkemizin en büyük organize sanayi bölgesi. Sanayicilerimizin taleplerini bizlere ulaştırdığınızda bu talepleri elimizden geldiğince yerine getirmeye çalışıyoruz. KOSB yönetimine yapacakları çalışmalarda başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

KOSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yalçın da ziyaret duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

YORUMLAR
500
AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de temaslarda bulundu AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Keşir, Düzce'de temaslarda bulundu Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret Bakan Kurum'dan Silivri Belediyesine ziyaret
Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Mustafa Elitaş, Mehmet Yalçın, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:24 Soçi'de yapılan Erdoğan-Putin zirvesinden sonra ortak bildiri: Suriye'de tüm terör örgütlerine karşı dayanışma içinde mücadele edilecek
20:04 Süper Lig, İstanbulspor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlıyor! Maçın ilk 11'leri netleşti
19:49 UEFA, Putin tezahüratlarının yapıldığı Dinamo Kiev karşılaşması için Fenerbahçe'ye ceza kesti
19:40 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in görüşmesi sona erdi!
19:09 Galatasaray, Dries Mertens'i renklerine bağlamaya çok yakın!
18:02 Hollywood filmlerine konu olmuştu! 65 yaşında kadın Beylikdüzü Belediyesi'nde stajyer oldu
17:38 Fenerbahçe'de Attila Szalai'nin transfer olması halinde, Rodrigo Becao için çalışmalar başlayacak
17:33 Defne Samyeli sahnede eteğini çıkarıp soyundu! Konuklar şaşkınlıklarını gizleyemedi
17:14 Mario Balotelli, Sion ile prensip anlaşmasına vardı! Adana Demirspor, transferi onaylarsa İtalyan yıldız İsviçre yolcusu
16:46 Şarkıcı Selena Gomez'den "kilo aldı" eleştirilerine yanıt: Olduğum gibi mükemmelim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2022 20:53:54. #1.13#
SON DAKİKA: AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, KOSB'yi ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement