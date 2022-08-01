AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, TBMM Genel Kurulunun toplanamamasını değerlendirdi

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AK Parti Grup Başkanvekili Yılmaz Tunç, TBMM'yi bugüne kadar hiçbir gücün işlevsiz hale getiremediğini, bundan sonra da getirmeye hiç kimsenin gücünün yetmeyeceğini söyledi.

Tunç, AA muhabirine, CHP'nin sağlıkta şiddet konusunda olağanüstü toplantıya çağırdığı TBMM Genel Kurulunun, yeter sayı bulunamadığı için toplanamamasını değerlendirdi.

Sağlıkta şiddetin önemli bir konu olduğunu belirten Tunç, "Bunu siyasi rekabete konu etmemek gerekir." dedi.

Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin kanunun, çalışmalara ara vermeden önce Mecliste son çıkarılan düzenlemelerden olduğuna dikkati çeken Tunç, daha önce de bu kapsamda ihtiyaç duyulan önemli çalışmaları hayata geçirdiklerini ifade etti.

Sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama suçu vuku bulduğunda bunun bir tutuklama nedeni sayılmasını, Ceza Muhakemesi Kanunu'nda katalog suçlar kısmına ilave ederek önemli bir değişikliği gerçekleştirdiklerini anlatan Tunç, "Türk Ceza Kanunu'nda sağlık çalışanlarına yönelik sağlık hizmetinin engellenmesiyle ilgili bir suç işlendiğinde bunun cezasını altıda bir oranında artırdık. 2020'de sağlık çalışanlarına yönelik kasten yaralama, tehdit ve diğer suçlarla ilgili cezaların artırılması yönünde değişiklikler yapmıştık. Sağlık çalışanlarımızın mali ve özlük haklarının iyileştirilmesi noktasında da önemli düzenlemeleri, Meclis tatile girmeden önce yasalaştırmıştık." diye konuştu.

Tunç, Genel Kurulun yeter sayı olmadığı için toplanamamasına ilişkin "CHP'nin, kendi milletvekillerinin bile tamamıyla gelmediğini görmüş olduk. Kendileri bile yoklamaya tam katılamadılar. İttifak yaptıkları partilerle de istişare etmeden bir önerge verdiler ve onlar da tam gelmediler." dedi.

Niyetin, sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesiyle ilgili olmadığını söyleyen Tunç, "Bir ön alma, 'Biz bu konuda duyarlıyız.' izlenimi verme noktasında bir girişimdi. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesi konusunda özellikle AK Parti, MHP ve TBMM görev yapan bütün milletvekilleri duyarlıdır. Bunu siyasi rekabete konu etmek doğru değil. Bunu bir istismar konusu yapmamak gerekir. Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesine yönelik yapılması gereken ne varsa bu konudaki kararlılığımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesini yaptı.

"Son derece haksız bir ifade"

AK Parti Grup Başkanvekili Tunç, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, "Hepimiz görevimizi yaptık ama parlamentoyu işlevsiz kılan iki organ, iki temel kurum yani AK Parti ve MHP gelmedi. Dolayısıyla bundan sonra olacak bütün negatif olayların sorumlusu da onlardır." sözlerine ilişkin "Bu, son derece yakışıksız, haksız bir ifade." dedi.

TBMM'nin bu konuda duyarlı olduğunu geçmişteki yasal düzenlemeleriyle gösterdiğini ve bundan sonra da göstermeye devam edeceğini vurgulayan Tunç, "Sağlık çalışanlarıyla ilgili daha Meclis tatile girmeden önce çıkardığımız yasa ortadayken Kılıçdaroğlu'nun bu şekilde bir ithamda bulunması son derece haksız. Bu konudaki kararlılığımızı, duyarlılığımızı hem sağlık çalışanlarımız hem de milletimiz bilir." şeklinde konuştu.

Tunç, milletin ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri, beklediği yasaları geciktirmeksizin çıkardıklarını dile getirerek, "TBMM kesinlikle işlevsiz olamaz. TBMM'yi bugüne kadar hiçbir güç işlevsiz hale getirememiştir, bundan sonra da getirmeye hiç kimsenin gücü yetmez. Bu Meclis 15 Temmuz'da bombaların altında çalışmıştır. Dolayısıyla Sayın Kılıçdaroğlu'nun, 'AK Parti ve MHP'nin, Meclisi işlevsiz hale getirdiler.' noktasındaki eleştirilerini kabul etmek mümkün değil." ifadelerini kullandı.