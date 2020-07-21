AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. - Son Dakika
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz.
AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz"
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21.07.2020 18:43:05. #1.13#
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