AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Zengin, kanunda "sosyal ağ sağlayıcı" tanımı yapıyoruz. Bu sağlayıcıların Türkiye'de bir merkez oluşturmalarını istiyoruz. Soruşturma ve kovuşturmaya imkan veren düzenleme yapacağız. Muhataplık oluşturmaya çalışıyoruz"